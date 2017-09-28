Что скрывают власти по делу о торговле детьми в кишиневском интернате

В деле, по которому был арестован директор кишиневской школы-интерната № 3 Игорь Сандлер, есть некоторые важные подробности, крайне невыгодные правящей Демпартии.

Как сообщили агентству источники в Генеральном инспекторате полиции, Сандлер не скрывал, а даже хвастался своими связями «на самом верху». Известно, что он входил в ближайшее окружение представителя ДПМ, Генерального директора Бюро межэтнических отношений Олега Бабенко. Кроме того, в круг покровителей Сандлера входит депутат этой же партии Виктор Мындру.

Также, следственным органам известно, что в ходе нескольких прошлых избирательных кампаний Игорь Сандлер оказывал, как организационную, так и финансовую поддержку Демпартии.

Источник уточнил, что после задержания Сандлера, следователям даже поступали звонки "с предложением повременить с предварительными выводами".

Во вторник, прокуроры Прокуратуры по особо важным делам сообщили о том, что директор столичной гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер задержан по подозрению в торговле детьми.

В прокуратуре сообщили, что директор интерната подозревается в том, что способствовал установлению «дружеских» отношений между одним из столичных бизнесменов и 14-летним воспитанником интерната. Несколько месяцев мальчика неоднократно насиловал бизнесмен в арендованной квартире в Кишиневе. Директор и насильник были задержаны, им грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.