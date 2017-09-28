Александр Одинцов: Управлять системой образования в Кишиневе может человек с опытом в один год, и мы еще удивляемся, что травятся дети

Очень странно проводить конкурс на замещение должностей районных глав управлений образования в отсутствие действующего директора главного управления образования Кишинёва, пишет в социальной сети Facebook муниципальный советник-социалист Александр Одинцов.

«Г-н Фляш, один музыкантов оркестра имени недомэрка Киртоаки "Ла гараж" исполнитель второй роли в хите "Бутылочки пивные", специально ушёл во временный отпуск, будучи и.о. директора лавного управления образования.

Всё бы ничего... Но регламент специально изменили под определённые лица и протеже Либеральной партии: опыт управленческой работы для участия конкурса снизили с 5 лет до 1 года! Ну на что либералам опытные главы районных управлений образования Кишинёва?

Чем тупее, тем им легче управлять для "нужных" решений по тендерам ремонтов и питания в школах. А после мы удивляемся, что травятся дети!

Один из претендентов на пост на Буюканы - это Вероника Соломицки с опытом работы с 2014 года. Протеже г-жи Твёрдохлеб, а ныне г-на Фляша! На Ботанику претендует г-н Рошка, в отношении которого проводилось расследование по поставкам просроченных продуктов питания в детсады».