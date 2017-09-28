Арест Поличинского: после принятия закона о смешанной избирательной системе началась борьба за регионы

Арест председателя Дубоссарского района Григория Поличинского - игра властей, а заведённое на местного избранника уголовное дело носит политический характер. Такие мнения высказали участник передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Экс-депутат Александр Петков считает задержание Григория Поличинского игрой властей и первым результатом смены избирательной системы: "Власти готовятся контролировать избирательные округа. Уже ясно, что район будет отдельным избирательным округом, хоть там и проживает лишь 35 тысяч человек. Эта игра цинична и преступна, потому что Дубоссраский район - единственный, расположенный на обоих берегах Днестра, он имеет стратегическое значение с точки зрения национальных интересов”, - говорит Александр Петков.

Эксперт Transparency International Moldova Янина Спиней утверждает, что этот арест является частью стратегии, тщательно разработанной Демократической партией: "Учитывая многочисленные решения Счётной палаты о нарушениях в процессе использования государственного имущества и средств в различных органах местного публичного управления второго уровня – откуда такая избирательность в отношении местных избранников, которые не являются членами Демократической партии? Имеются ли у нас дела, заведённые на представителей ДПМ? Мне кажется, что нет. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что это – политическая игра".

Депутат от ПСРМ Григоре Новак также считает политическим уголовное дело, возбуждённое против председателя района: "В последнее время на него оказывали политическое давление, чтобы он вступил в ДПМ, это хорошо известно, и если мы спросим любого советника района, он это подтвердит, если это не советник от ДПМ".

Экс-депутат Стелла Жантуан считает, что Молдова превратилась в огромную театральную сцену, и граждане участвуют в этом спектакле с 2014 года, а власти ставят лишь низкопробные постановки, ничего общего не имеющие с национальными интересами Республики Молдова. По её мнению, после принятия закона о смешанной избирательной системе началась борьба за людей в регионах.

Председатель района Дубэсарь Григорий Поличинский был задержан в Кишинёвском международном аэропорту при возвращении с отдыха в Турции. Чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением, причинении значительного ущерба общественным интересам и превышении служебных полномочий, повлёкшем за собой серьёзные последствия.