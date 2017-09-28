Игорь Мунтяну: Молдова упустила 60% финансирования ЕС на 2014–2018 годы

В 2014–2018 годах Молдова должна была получить более 400 миллионов евро на осуществление приоритетных задач, установленных в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом. Около 60% этого финансирования так никогда и не поступило в страну. Об этом заявил директор Института развития и социальных инициатив „Viitorul” Игорь Мунтяну в эфире передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

По словам директора ИРСИ „Viitorul”, это говорит о том, что в будущем государство получит меньше денег, поскольку оно не продемонстрировало способности усваивать эту помощь. Тем самым Молдова замораживает естественный рост страны и создаёт неоправданные препятствия в диалоге с ЕС. „Если бы мы пользовались более высоким доверием, мы могли бы получить доступ и к другим программам, другим фондам развития”, - пояснил Игорь Мунтяну.

В рамках Восточного партнёрства Молдова по-прежнему считается страной, добившейся определённого прогресса – благодаря безвизовому режиму, а также тому, что она быстрее других стран продвигалась в плане Соглашения о свободной торговле с ЕС. Но это не приносит достаточных ресурсов для развития экономики и институтов правового государства, утверждает эксперт.

В ходе той же передачи директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза заявил, что до настоящего времени Молдова не получила от Европейского союза ни одного цента из бюджетной поддержки, запланированной на 2017 год. „Больше всего меня беспокоит то, что на дворе второе полугодие и, зная внутренние процедуры принятия на уровне Европейской комиссии решений о выделении траншей, это заставляет меня думать, что риск не использовать прямую бюджетную поддержку, запланированную на этот год, достаточно высок”, - говорит Юлиан Гроза.

По его словам, риск заключается в том, что до конца этого года в бюджете может образоваться „дыра” в размере около 100 миллионов евро, и это будет прямо подразумевать необходимость пересмотреть бюджет.