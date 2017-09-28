Молдова намерена вернуть право экспортировать молочные продукты на европейский рынок

Производство молока в Республике Молдова значительно сократилось за последние 25 лет. Если в 1990 году молдавские фермы производили ежегодно почти полтора миллиона тонн молока, то сегодня производят около 400 тыс. тонн. Данные представил в четверг, 27 сентября, замминистра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Паря на международной конференции „Качество и безопасность молочной продукции”, передает IPN.

„В 1990 году большинство скота выращивалось в государственном секторе, потенциал был тогда сосредоточен в колхозах. Сегодня скот в основном выращивается в частном секторе, где не регистрируются те результаты, которые есть в других государствах”, - сказал Ион Паря, подчеркнув, что сектор остро нуждается в оживлении.

Глава Делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко отметил, что экспорт молока на европейский рынок строго контролируется. Молдова, если хочет экспортировать этот продукт, должна проанализировать недостатки сектора и гармонизировать политики для укрепления производственных цехов, таким образом, чтобы соответствовать стандартам ЕС на всей производственной цепочке. „Необходимы действия, связанные с принятием законов, проведения проверок, мониторинга и контроля здоровья скота”, - сказал Петер Михалко.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь отметил, что Молдова хочет добиться права экспорта молочной продукции на рынок ЕС. „Республика Молдова на протяжении многих лет экспортировала в страны-члены ЕС мороженое и другие продукты с содержанием молока. Мы поставили цель вернуть это право”, - сказал Георге Габерь.

По данным Национального бюро статистики, в 2016 году производство молока снизилось на 0,8% по сравнению с 2015 годом в результате снижения на 10,1% среднего поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях и в хозяйствах населения – на 1,9%.