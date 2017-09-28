Опасный товар: как молдавские магазины поступают с просроченными продуктами

В конце прошлого года парламент принял несколько поправок к закону о внутренней торговле. Вступив в силу 1 января, они создали конфликтную ситуацию между производителем и рынком розничной торговли.

В то же время в конце июля правительству был предоставлен на рассмотрение новый пакет поправок и дополнений в существующий закон. Однако документ пока не утвержден, так как несколько торговых сетей выразили недовольство некоторыми положениями, передаетPoint.md со ссылкой на Аgora.md.

«Что касается поправок - возникло недовольство со стороны торговых сетей. Речь идет об ограничении торговых скидок. Эта тема обсуждалась в рамках платформы экономического консилиума с последующим обращением к премьер-министру ассоциации работодателей по вопросам внутренней торговли "Probiz". Было принято решение провести дополнительное исследование по ограничению скидок исходя из успешного опыта других государств и влияния на местных производителей, торговых сетей и конечного потребителя», - сообщил секретариат экономического совета при премьер-министре.

Среди изменений, внесенных в конце прошло года, есть и запрет на возвращение производителю скоропортящихся агропродовольственных продуктов, оставшихся на складе. Другими словами, если на рынке, например, не удается продать весь объем яиц, доставленных производителем, до истечения срока годности, то магазин обязан уничтожить эти продукты.

Наибольшее возмущение новые правила вызвали среди крупных сетей розничной торговли продуктами. Кому нравится дополнительная нагрузка? Однако в сложившейся ситуации многие экономические агенты решили договориться напрямую с производителем.

Министр экономики Октавиан Калмык говорит о существовании скрытых интересов в обоих лагерях. По его словам, при участии министерства была создана рабочая группа с участием как трейдеров, так и производителей, чтобы найти общий знаменатель: «Отсутствует компромисс. Недавно мы запросили международную экспертизу по этой поправке. Запрет на возврат является международной нормой, он применяется не только в Молдове. Оба лагеря лоббируют все возможные и невозможные меры. Продавцы требуют отмены поправки, чтобы продукты можно было возвращать и чтобы обязательство по уничтожению было быть на плечах производителя».

Калмык отмечает, что уничтожение продуктов должно быть обязанностью продавцов, иначе велик риск, что производители поступят недобросовестно и вернут продукты в оборот: «Эта ситуация представляет собой большой риск для конечных потребителей. Мы не хотим допускать подобного, поэтому ответственность должна быть на реализаторе».

Контроль за соблюдением новых правил лежит на агентстве безопасности пищевых продуктов. Глава ANSA Георге Габерь признает: когда были одобрены новые положения, власти не предусмотрели альтернативную систему, с помощью которой продукты можно было бы утилизировать.