Премьер Павел Филип потребовал убрать прилавки и киоски из парков

Столичные парки превратились в базары. Аллеи уставили киосками и прилавками, а на газонах разместили батуты и прочие детские аттракционы. Этот вопрос на очередном заседании кабмина поднял премьер-министр.

"Повсюду киоски и торговцы. Аллея классиков практически разрушена. Не думаю, что центральный парк - лучшее место для этого. Это прямой путь к его уничтожению. То же мороженное можно продавать у входа. Необязательно на территории парка".

План защиты парков глава кабмина поручил разработать министерству культуры. А полиции и Агентству продовольственной безопасности предписано проверить, у всех ли торговцев есть разрешения.

Также Павел Филип заявил, что ждет предложений от исполняющего обязанности мэра столицы Нистора Грозаву.