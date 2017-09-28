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Общество
Приближаются заморозки на уровне почвы, и аграрии готовятся защитить урожай
28.09.2017

Погода прибавила забот сельским жителям. Приближаются заморозки на уровне почвы, и аграрии готовятся защитить урожай.

"Обещали заморозки, поэтому кактусы переношу в дом, более выносливые цветы - в погреб", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ.

Торопится семья Ченушэ из села Пересечина собрать и последние овощи в огороде.

"Собираем, чтобы не замерзли. Будем готовить салат", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура на уровне почвы опустится до минус двух - трех градусов. Заморозки продолжатся до второго октября.


 
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