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Общество
Погода прибавила забот сельским жителям. Приближаются заморозки на уровне почвы, и аграрии готовятся защитить урожай.
"Обещали заморозки, поэтому кактусы переношу в дом, более выносливые цветы - в погреб", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ.
Торопится семья Ченушэ из села Пересечина собрать и последние овощи в огороде.
"Собираем, чтобы не замерзли. Будем готовить салат", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура на уровне почвы опустится до минус двух - трех градусов. Заморозки продолжатся до второго октября.
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