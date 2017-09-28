Общество Приближаются заморозки на уровне почвы, и аграрии готовятся защитить урожай Погода прибавила забот сельским жителям. Приближаются заморозки на уровне почвы, и аграрии готовятся защитить урожай. "Обещали заморозки, поэтому кактусы переношу в дом, более выносливые цветы - в погреб", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ. Торопится семья Ченушэ из села Пересечина собрать и последние овощи в огороде. "Собираем, чтобы не замерзли. Будем готовить салат", - говорит жительница Пересечина Анна Ченушэ. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура на уровне почвы опустится до минус двух - трех градусов. Заморозки продолжатся до второго октября.

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