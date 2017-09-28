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Экономика
Объём денежных переводов в Молдову из-за рубежа растёт
28.09.2017

Растут денежные переводы в Молдову из-за границы. В августе поступило свыше 106 миллионов долларов - на миллион больше, чем месяцем ранее.

По данным Нацбанка, почти 51 процент денежных переводов получатели сняли в долларах, около 39 процентов - в евро, а немногим больше 10-ти - в российских рублях.

Наибольшее число переводов - 36 процентов - были сделаны из России. Более 33 процентов - из стран Евросоюза. Из Израиля поступило почти 16 процентов, из США – около восьми.

За первые восемь месяцев текущего года в виде денежных переводов в нашу страну поступило более 760 миллионов долларов.


 
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