Объём денежных переводов в Молдову из-за рубежа растёт

Растут денежные переводы в Молдову из-за границы. В августе поступило свыше 106 миллионов долларов - на миллион больше, чем месяцем ранее.

По данным Нацбанка, почти 51 процент денежных переводов получатели сняли в долларах, около 39 процентов - в евро, а немногим больше 10-ти - в российских рублях.

Наибольшее число переводов - 36 процентов - были сделаны из России. Более 33 процентов - из стран Евросоюза. Из Израиля поступило почти 16 процентов, из США – около восьми.

За первые восемь месяцев текущего года в виде денежных переводов в нашу страну поступило более 760 миллионов долларов.