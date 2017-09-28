Мнение: Вывод российских войск из Молдовы может обсуждаться в ООН

Ситуация на международной арене весьма благоприятна для того, чтобы запрос о выводе российских вооружённых сил с территории Республики Молдова был обсуждён в рамках Организации Объединённых Наций.

Такое мнение высказали участники передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Она является более благоприятной, потому что после 2014 года международное сообщество стало гораздо более внимательно относиться к тому, что делает Россия, и оно применяет санкции к Российской Федерации, потому что недовольно тем, как эта страна относится к своим ближайшим соседям”, - утверждает аналитик Корнелиу Чуря.

Это же мнение разделяет и политолог Оазу Нантой, который считает региональный контекст благоприятным для таких инициатив. „Как гражданин Республики Молдова, я хочу, чтобы этот вопрос был обсуждён на Генеральной Ассамблее и принят значительным большинством голосов, чтобы продемонстрировать, что Молдова пользуется поддержкой. Но я знаю, что режим Владимира Путина никак на это не отреагирует, и эта резолюция, без наличия той национальной стратегии, того национального консенсуса, который отсутствует в молдавском обществе, не будет иметь никакого положительного эффекта”, - сказал Оазу Нантой.

22 сентября премьер-министр Павел Филип призвал делегации государств-участников 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержать просьбу Республики Молдова включить в повестку дня пункт, касающийся вывода иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова. Ранее молдавское правительство подало соответствующий официальный запрос, основанный на решении парламента.