Елена Орган: "Молдове нужна государственная политика развития тенниса"

(Интервью нового президента Федерации тенниса Молдовы (ФТМ) Елены Орган спортивному корреспонденту агентства«ИНФОТАГ» Владимиру Сидоренко)

«И.»: Госпожа Орган, почему Вы решили баллотироваться на пост президента Федерации тенниса Молдовы?



Е.О.: После того, как Марина Таубер заявила о своей добровольной отставке, бюро ФТМ обнародовала сообщение о том, что на должность президента могут претендовать все желающие. Общественная организация по развитию пляжного тенниса в РМ решила выдвинуть мою кандидатуру. Я согласилась. Как стала известно позднее, желание возглавить ФТМ больше никто не изъявлял.



«И.»: Выходит, что отсутствие президента во главе федерации больше всех не устраивало вас?



Е.О.: Я бы так не сказала. Желающие были, но они, очевидно, побоялись взять на себя ответственность, и не стали выдвигать свои кандидатуры. Мне же этот вид спорт нравится. Я хочу, чтобы теннис в нашей стране развивался. А если во главе федерации нет человека, который живет этим делом, то крайне сложно сделать «сказку былью». Помимо желания заработать, должен присутствовать еще и общественный интерес. Как говорится, должно быть, что–то еще и для души. А для меня теннис – это своеобразная отдушина. Возможность пообщаться с друзьями, подвигаться.



«И.»: А участие в работе бюро ФТМ, председательство в Ассоциации пляжного тенниса разве не отдушина?



Е.О.: Да, и не малая. Но, в данном случае, вы рассуждаете, к сожалению, как подавляющее число граждан Республики Молдова. Мол, пусть кто–то другой занимается на общественных началах руководством федерации, а я посмотрю, как она справится. Такая жизненная позиция архиневерна. Являясь адвокатом и специалистом в области международного права, кризисного менеджмента, а также капитаном сборной Молдовы по пляжному теннису, я знаю, каким должно быть общение между людьми, как следует выстраивать взаимоотношения с государственными учреждениями и международными организациями.



К сожалению, в Молдове отсутствует государственная политика развития тенниса, впрочем, как и других видов спорта. А ее следует разработать. Хотелось бы иметь конструктивный диалог с государственными структурами и совместно разрабатывать политики в области спорта, обеспечения и защиты спортсменов, иметь финансовую поддержку при проведении национальных детских и юношеских турниров. Хотелось, чтобы государство помогало обновлять материально–техническую базу, поддерживало спортсменов, помнило о том, что тренеры должны постоянно повышать свое мастерство.



«И.»: Но в ближайшей перспективе государство вряд ли изыщет средства на эти цели…



Е.О.: Ну, если у государства, нет возможности поддерживать теннис, мы будем искать другие источники финансирования наших проектов. Дорогу, как известно, осилит идущий…



«И.»: Но спонсоров в Молдове, как говорится, раз, два и обчелся. Да и те давно определись в своих спортивных предпочтениях и пристрастиях. В период президентства Марины Таубер у федерации имелся титульный спонсор - «Фонд Мирона Шора». С вашим приходом на пост президента он таковым останется?



Е.О.: У меня еще не было встреч с представителями фонда. Но я уверена в том, что у ФТМ появятся и новые спонсоры.



«И.»: Вы уже определились с основными направлениями работы своей деятельности на посту президента?



Е.О.: Да. И главное – не ухудшить состояние дел в молдавском теннисе, которое сложилось в период руководством ФТМ Мариной Таубер. Особенно - деловые взаимоотношения с международной и европейской федерациями тенниса. Второе направление - это созданием условий, для занятия теннисом в Молдове в массовом порядке. Третье направление в деятельности федерации - оказание правовой поддержки профессиональным спортсменам.



«И.»: При отсутствии государственной поддержки, скудной материально-технической базе, за счет каких средств вы предполагаете сделать занятия теннисом более доступными для детей?



Е.О.: Есть разные виды. Например, пляжный теннис, для игры в него много места не требуется. Да и в школьных спортивных залах можно нанести на паркет теннисную разметку, как для стандартных, так и для мини кортов. Кроме того, при школах имеются еще и стадионы на открытом воздухе. И там также можно оборудовать площадки для занятия теннисом. Было бы желание у руководства гимназий и лицеев этот вид спорта культивировать! А когда у определенной части детишек после нескольких лет занятий начнут просматриваться способности для занятия теннисом, тогда уже придет черед родителям решать: вкладывать или нет деньги в дальнейшее занятие этим видом спорта.



«И.»: А если ребенок талантлив, а родители бедные, как быть тогда?



Е.О.: Для юных дарований (а оценить их способности можно, как правило, после 12-14 лет), существуют определенные программы поддержки. Здесь свое плечо должно подставить и национальная федерация, и меценаты, и родители, и родственники.

«И.»: Вы сказали о правовой поддержке профессиональных спортсменов. Что имеется ввиду?



Е.О.: В первую очередь, в защите их гражданских правоотношений. В нынешней редакции закона о физической культуре и спорте имеются значительные пробелы. Так, им определено, что государство помогает профессиональным спортсменам. А те, в свою очередь, должны уважительно относиться к своему государству. Необходимы существенные дополнения.



«И.»: Например?



Е.О.: Профессиональный спортсмен должен где–то числиться на работе. Их профессиональная деятельность должна засчитываться в качестве трудового стажа. Парламентом должен быть принят законодательный акт, который наделил бы профессионального спортсмена определенным статусом. И, чтобы считаться таковым, следует стать обладателем соответствующей лицензии. Им, по примеру адвокатов, придется вносить ежегодную фиксированную плату, а время действия лицензии должно засчитываться в качестве трудового стажа.



«И.»: Для получения пенсии, в первую очередь, необходим не трудовой, а социальный стаж. А это означает, что спортсмены должны осуществлять взносы в бюджет государственного социального страхования. Если такие отчисления не производились, то не будет источника для выплаты пенсий.



Е.О.: Профессиональный теннисист, участвуя в зарубежных коммерческих турнирах, зарабатывает гонорар. Из сумм этих вознаграждений, он должен производить отчисления, в том числе и в Социальный фонд. Отчисления в государственный бюджет социального страхования можно предусмотреть и в составе ежегодных фиксированных плат.



Имеется еще одно значительное государственное нормативное упущение. В отличие от других видов спорта, в теннисе не проводятся первенства мира и Европы. А согласно действующему положению спортивные государственные стипендии имеют право получать только чемпионы или призеры этих международных турниров. Между тем, успешное выступление, например, в турнирах Большого шлема, не менее престижно.



Спорт высших достижений – это постоянный и значительный труд. Причем с раннего детства. А еще профессиональный теннис – это череда травм. В итоге вынужденное раннее завершение карьеры. И ты остаешься не нужным ни профессиональному теннису, ни гражданскому обществу. В молодом возрасте, в отличие от своих сверстников, без крепких знаний средней школы, поскольку практически невозможно одинаково хорошо совмещать учебу и спорт, и, как следствие без профессиональных знаний по профессии, которое позволяет заняться иной трудовой деятельностью… Это проблемы значительной части молодых людей, которые наше государство не желает решать.



«И.»: И после всего вышесказанного, вы собираетесь сделать занятие теннисом массовым. Где же логика?



Е.О.: А в том, что занятия спортом очень многое дает для развития личности. Без родительских и учительских понуканий самостоятельно учит собранности, уверенности, умению распоряжаться своим временем, избегать пагубных привычек. Это и открытие для себя новых культур, цивилизаций, укладов. А еще это общение со сверстниками из других стран, возможность изучать на практике иностранные языки.



«И.»: Вы знаете, что в кулуарах некоторые ваши коллег из числа президентов других национальных спортивных федераций с усмешкой называют ФТМ – федерацией одного теннисиста. Поскольку только Раду Албот входит в сотню лучших теннисистов мира (сейчас в рейтинге АТР он находиться на 110 месте), а следующий за ним молдавский спортсмен Александр Гузун занимает 1398 строчку?



Е.О.: В курсе. И такие разговоры, вызывают у меня только усмешку. Поскольку, в отличие от других федераций, не имеющих ни материально-технической базы, ни спортивных достижений, у ФТМ имеется и то, и другое.



Для занятия теннисом на постоянной основе построены корты в Кишиневе, Бельцах, Тирасполе, Оргееве, Хынчештах, Каушанах, Сороках, в селе Авдарма (Гагаузия). А до прихода Марины Таубер на пост президента федерации корты имелись только в трех выше названных мною муниципиях. А, вот спортивных плавательных бассейнов длиной в 50 метров на правобережной части Молдовы нет. Хотя раньше они были. Нет у нас и современной арены для проведения легкоатлетических соревнований. Чемпионаты страны по тяжелой атлетике проводятся в здании столичной специализированной спортивной школы, давно требующего проведения капитального ремонта.



Участие в олимпийском турнире в Рио – де - Жанейро Раду Албота не просто его высокое личное достижение, но и значительный успех всего молдавского тенниса.



Кроме того наши мужские и женские сборные успешно участвуют в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. В активе наших сборных победы над сборными Беларуси, Египта, Греции. И участия в этих матчах принимает не только Раду Албот. Командный успех куют и другие спортсмены.



В то же время, сборная Молдовы по баскетболу, играя дома, в отборочном турнире чемпионата Европы среди малых стран, не сумела пробиться даже в полуфинал, проиграв по ходу турнира не командам Сербии или Испании, а сборным Армении и Андорры.



Национальная сборная страны по футболу не первый отборочный турнир располагается на последнем месте в отборочных группах чемпионатов Европы и мира.



Вы упомянули о том, что Александр Гузун в рейтинге ATP располагается на 1398 месте. Но ему всего 21 год. И от турнира к турниру он прогрессирует. Кроме, того в женском рейтинге лидер нашей сборной Анастасия Перпер занимает 486 строчку, а Анастасия Вдовенко – 754. И это достаточно высокие места.



Федерация тенниса Молдовы смогла провести на высоком организационном уровне матчи Кубка Дэвиса. Так, что руководству ФТМ, и не кулуарно, а открыто, впору, посмеиваться над «достижениями» других федераций. Но мы этого никогда не делали, и делать не собираемся.



Теннис в Молдове не находится ни в зачаточном, ни в аморфном состоянии. Он на подъеме. И, я на посту президента приложу значительные усилия, что наш вид спорта и впредь развивался в правильном, корректном и красивом русле.



«И.»: Конференции ФТМ избрала вас президентом, но вице-президентами, членами бюро, штатными сотрудниками федерации остались те же лица. С учетом вашего понимания деятельности федерации собираетесь, в последующем, проводить ротацию кадров?



Е.О.: Что касается штатных сотрудников федерации, тут многое будет зависеть от экономических возможностей ФТМ. Что же касается членов бюро, то они избираются и утверждаются исключительно Конференцией Федерации тенниса Молдовы. Я, как президент, полномочна лишь, обратиться к конференции с предложением рассмотреть те или иные мои инициативы.



Справка «ИНФОТАГ». Елена Орган окончила Международный независимый университет Молдовы. Специальность – юрист, специализация - международное право. В настоящее время является адвокатом. До избрания в должности президента ФТМ входила в состав бюро федерации. Возглавляет Ассоциацию развития пляжного тенниса Молдовы.