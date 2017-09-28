Игорь Додон: Господин Канду должен извиниться, но не перед иностранными правительствами

„Господин Канду действительно должен принести извинения. Большие и неоднократные. Но не перед иностранными правительствами, а перед собственными гражданами – за разочарования, за социальные проблемы и беззакония, совершённые в период правления демократов за последние годы”. Так прокомментировал президент Игорь Додон жест председателя парламента Андриана Канду, который в ходе трёхсторонней встречи с председателем Палаты депутатов и председателем Сената Румынии извинился перед Бухарестом за „резкие заявления, сделанные Игорем Додоном в последнее время”, передаёт IPN.

„Что касается отношений с Румынией, то мы являемся двумя родственными народами, но у каждого есть своя история и своя страна. Я никогда не был и не буду антирумыном, но я буду осуждать унионизм и выступать в защиту государственности Республики Молдова”, - написал глава государства на своей странице в Фэйсбуке.

Председатель парламента посетил с рабочим визитом Румынию, где принял участие в саммите Aspen Energy, ежегодно организуемом Аспенским институтом Румынии. Глава законодательной власти также принял участие в трёхсторонней встрече с Николае-Ливиу Драгней и Кэлином Попеску-Тэричану.