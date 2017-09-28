Как легко НКСС выбросила на ветер 10 тысяч долларов!

Василиса ФРУНЗЕ

Национальная касса социального страхования запустила специальное приложение для оценки качества своих услуг. Считается, что это позволит привести услуги в полное соответствие с реальными потребностями людей. При этом в территориальных отделениях НКСС нет ни стульев, ни пандусов. Может, логичнее было бы начать с комфорта пенсионеров, а не с никому не нужных приложений?

Один из авторов приложения Валентин Брагару, цитируемый IPN, объяснил, что оно дает пользователям возможность оценить услуги, предоставляемые территориальным отделением НКСС, на оценку «отлично», «хорошо» или «плохо». Если выбираешь «хорошо» или «плохо» - предлагается ответить на вопросы, высказать предложения. Приложение открывается на интерактивном мониторе, который будет установлен в коридорах собесов. Мнения будут обобщены в отчетах. Начальник управления НКСС Наталья Шмундяк считает, что так можно будет узнать мнение граждан об услугах НКСС, и в результате их качество улучшится.

Приложение будет запущено сначала в пилотном режиме в нескольких территориальных отделениях, а впоследствии - во всех 40 и на электронной странице НКСС. Интересный штрих: за разработку этого нововведения команда ИТ-специалистов получила премию в 10 тысяч долларов, предоставленную правительством Словакии через ПРООН в Молдове. Разве это не пустая трата денег?

Комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат: «Согласно уставу НКСС, ее 1348 сотрудников несут личную дисциплинарную, административную или уголовную ответственность за несоблюдение требований трудовой дисциплины, порядка ведения учета плательщиков налога в бюджет соцстрахования, режима конфиденциальности информации. А также за задержку рассмотрения петиций, нецелевое использование средств, искажение статданных. Еще – за поведение, несовместимое со статусом госслужащего, и «другие дисциплинарные проступки».

Спрашивается, как может рядовой пенсионер оценить работу сотрудников НКСС по всем этим критериям? Более того, в самом законе №489/1999 о государственной системе соцстраха какой-либо конкретной правоответственности за нарушения обязанностей нет. За исключением общей ответственности работников НКСС как госслужащих».

Отметим, что практически все территориальные отделения НКСС даже в Кишиневе расположены в самых плохих помещениях – тесных и неотремонтированных. В коридорах не хватает стульев, а главное – нет пандусов, что парадоксально. Например, в отделение НКСС столичного сектора Рышкань инвалид зайти не сможет: лестница крутая. А ведь логичнее соорудить простой пандус именно здесь и не тратить деньги на мраморное сооружение у парламента, куда инвалиды не ходят. Более того, один пандус полезнее, чем одно "приложение" в 40 отделениях НКСС, к которому придется приложить еще массу недешевой техники.

Так не лучше ли начать с пандуса, а с никому не нужными услугами подождать? Практика показала: старики не могут разобраться даже в работе простого автомата выдачи талонов очередности, который стоит на почте, где они получают пенсии. А главное - положа руку на сердце, о какой оценке услуг соцстраха может идти речь, если нет в целом уважения к пенсионерам со стороны государства?

Комментирует политический аналитик Богдан Цырдя: «Сначала отменили индексацию пенсий по два раза в год. Потом понизили ее с 18 до 8 процентов. Потом повысили пенсионный возраст. Потом ввели поправки в Трудовой кодекс, позволяющие работодателю уволить пенсионера когда ему в голову взбредет. Потом обещали повышение пенсий на 40 процентов, а повысили на 9. Потом подняли цены на лекарства, отменили целый ряд льгот для пенсионеров. А потом собрали их в офисе Демпартии и заявили: мол, мы вас очень любим, вы наше все, помогите победить на выборах!».