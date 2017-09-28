Траян Бэсеску приезжает в Молдову

Бывший президент Румынии и почетный президент Партии национального единства (PUN) Траян Бэсеску прибудет в Республику Молдова на следующей неделе, чтобы посетить некоторые районные центры.

Он планирует провести встречи с жителями районов Яловен и Сорок, сообщает realitatea.md.

Об этом заявили представители румынской партии PUN. 7 октября, в 11:00 во Дворце культуры Сорок, Бэсеску встретится с желающими, а 8 октября отправится в Яловены, мероприятие запланировано на 11:00 в Доме культуры.

Напомним, что последний визит Траяна Бэсеску в Молдову был этим летом, когда его назначили почетным президентом Партии национального единства.