Молдаване — спецкору «КП» Дарье Асламовой: «Президент вас ждет, но приехать вы не можете»

Молдавская полиция опубликовала видео, как наш спецкор Дарья Асламова пытается пересечь границу Молдавии в аэропорту Кишинева. У читателей и пользователей соцсетей возникли вопросы по поводу увиденнего.

Мы попросили Дарью ответить.

1. Почему я сначала в аэропорту говорила по-английски и по-хорватски?

Очень просто. Когда я уже в Бухаресте ждала посадки на самолет, мне позвонили из пресс-службы президента Молдовы и предупредили, что на границе меня задержат. Шансов пройти никаких. Более того, поскольку пресс-служба накануне попросила меня прислать копию российского паспорта, то мои данные уже были на погранконтроле. При этом пресс-служба подтвердила: если мне удастся прорваться, президент готов дать мне интервью. Шокирующая ситуация!

Президент ждет меня на интервью, а спецслужбы запрещают мне въезд. Но я решила рискнуть и поехать по моему хорватскому паспорту (я пятнадцать лет замужем за хорватом). В Молдавии официальные лица просто молятся на Евросоюз. Авось сработает.

На паспортном контроле, как только увидели мою фамилию в паспорте, обрадовались: это она! И меня немедленно передали группе людей, которые не представились. У всех у них было видео моих интервью на мобильных телефонах. Они мне сунули его под нос. Очевидно, что меня ждали. Я поняла, что надо тянуть время. Потребовала переводчика либо с хорватского, либо с английского.

Пыталась звонить людям из пресс-службы президента, но никто не отвечал. Пришла переводчица. Я ей сказала на английском, что у меня друзья в Молдове. Она спросила, в каком отеле я остановлюсь. Я ответила. Если ли у меня обратный билет? Нет, потому что не знаю, пробуду ли два или три дня. Ах, сказала переводчица, этого недостаточно, чтобы въехать в Молдову. Я сказала, что нет проблем. Я куплю билет прямо сейчас через телефон. Нет, заявили мне. У вас нет оснований для въезда.

Спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова Фото Спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова Фото ВИКТОР ГУСЕЙНОВ

2. На опубликованном видео все мирно, почему же я утверждаю, что меня депортировали насильно?

В аэропорту повсюду камеры, но спецслужбы опубликовали специально только тот кусок, где со мной вежливо разговаривают. Пусть покажут все остальное!

3. Откуда молдавские спецслужбы знали, что я прилетаю?

Пресс-секретарь президента Молдавии официально известил Совет Безопасности, что я прилетаю на интервью, и даже переслал им копию моего паспорта. То есть спецслужбы были официально извещены, кто я и зачем я еду.

4. На видео я нигде не говорю, что еду брать интервью у президента?

Потому что это только фрагмент. Я не скрывала факта, что я встречусь с президентом. Я сообщила это и по-английски, и по-русски.

5. Почему меня никто не встречал из аппарата президента?

Мы договорились, что я позвоню в пресс-службу, когда пересеку границу. После этого меня встретят.

Дарью Асламову задерживают молдавские пограничники при попытке въехать в страну. Корреспондент "Комсомольской правды" по приглашению президента Молдовы приехала к нему на интервью. Однако ее туда не пустили, поддерживающие оппозицию спецслужбы

6. Я сама все спровоцировала?

Я хорошо знаю законы. Мне обязаны были выдать официальную бумагу о депортации, но не выдали, зная, что она дает мне право обращаться в молдавский суд, чтобы оспорить это решение. Я требовала выдать документ и соглашалась только с ним проследовать в самолет. Нет документа, значит, я могу поступать как Махатма Ганди - никакого сопротивления! Но если вы хотите меня выпроводить из страны без соблюдения закона - делайте это сами, но знайте, что поступаете незаконно.

Дарья Асламова демонстрирует синяки, оставшиеся от встречи с сотрудниками молдавских спецслужб.Фото: ИВАН МАКЕЕВ

7. Почему же я не зафиксировала побои?

Наш консул в Румынии Иван Зубков сообщил мне, что я совершенно законно требовала бумаги о депортации. То же самое заявила и румынская полиция. Нет бумаги – нет депортации. Вместе с консулом Иваном Зубковым мы попытались зафиксировать мои увечья в институте судебной экспертизы в Бухаресте, чтобы я могла подать в суд на молдавские власти. Но тут румыны уперлись. Преступление совершено на территории другого государства, и побои я должна зафиксировать именно в Молдавии. Скажите, как я могу это сделать?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«У нас есть экономические рычаги влияния»

Сергей Лавренов, заведующий отделом Молдовы и Приднестровья Института стран СНГ:

- Такая чрезмерная реакция кишиневских властей вполне укладывается в общее русло нынешней политики. Это далеко не первый случай в отношении публичных людей из России, которым отказано во въезде в страну. Налицо демонстративная политика конфронтации, которой подвергся президент. Его хотят сделать изгоем. Рычаги влияния у Москвы, безусловно, есть.

Как бы Кишинев не пытался пойти в западном направлении и найти другие рынки сбыта своей продукции, но он по-прежнему серьезно зависит от российского рынка. Одних только молдавских гастарбайтеров у нас сейчас порядка 600-700 тысяч человек. А с начала года мы еще и пошли навстречу молдавской стороне, укрепляя экономические связи и увеличивая объем торговли (а еще раньше разрешили поставки их вина в Россию). Но экономические интересы для оппонентов Додона, видимо, вторичны.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дарья Асламова: Когда четыре мужика несли меня за руки и за ноги по кишиневскому аэропорту, мне казалось, я вижу какой-то фантастический сон

Когда четыре мужика несли меня за руки и за ноги по кишиневскому аэропорту, мне казалось, что я вижу какой-то фантастический сон. Пятый шел сзади и нес мою сумку. Он также отвечал за мои туфли, которые все время падали. Тогда вся процессия останавливалась, и мне этот «прынц» словно золушке надевал туфельку (подробности)

РЕАКЦИЯ

Президент Молдовы Игорь Додон: «Интервью состоится в любом случае в ближайшем будущем. Здесь или в Москве»

Скандальное выдворение спецкора «Комсомольской правды» прокомментировал президент Молдовы Игорь Додон.

- Я не знаю, какова причина запрета на въезд Дарьи Асламовой в Молдову, - сообщил "Комсомолке" президент Молдовы. - У нас с ней была договоренность - завтра я должен был дать ей интервью. Будем выяснять причину, как только появятся новости, сразу вам сообщим