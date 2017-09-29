Поездка в Вашингтон делегации ДПМ во главе с Плахотнюком обошлась в 18 миллионов лей

Демократическая партия должна вернуть в государственный бюджет 14,4 млн. леев в связи с нарушением регламента о финансировании политических партий, считают эксперты правозащитной ассоциации Promo-LEX.

Как передает "ИНФОТАГ", эксперт ассоциации Корнелия Кэлия сообщила в четверг на презентации доклада о финансировании политических партий в первое полугодии, что за это время ДПМ получила 1872 пожертвования от физических лиц на общую сумму 26,2 млн. леев. Из них 14,4 млн. получены с нарушением положения ЦИК, согласно которому сумма единичного пожертвования физического лица не может превышать размер средней зарплаты по экономике (5300 леев). Соответственно, согласно закону, эти полученные суммы должны быть перечислены в государственный бюджет.

По ее словам, "такие же нарушения были отмечены у Партии национального единства (16 тыс. леев) и партии "Платформа DA" (63 тыс. леев)".

"Также ДПМ в декларации о расходах заявила о 370 тыс. леев, потраченных на проведение заседаний партии. А по результатам исследования они достигают порядка 840 тыс. Не указали точные расходы на проведение заседаний и Либеральная партия (298 тыс. вместо 461 тыс. леев), ПКРМ (553 тыс. - 662 тыс. леев) и Европейская народная партия (PPEM) (56 тыс. -132 тыс. леев)", - отметила эксперт.

Она считает, что ДПМ занизила и расходы на зарплату работникам, указав 317 тыс. леев вместо 756 тыс. Также поступила и Партия социалистов - 385 тыс. вместо 656 тыс. леев.

Кэлин также отметила и существенные транспортные расходы ДПМ, которые не были указаны в декларации. Среди них, в частности - поездка в Вашингтон членов Демпартии во главе с председателем Владом Плахотнюком обошлась в 18,1 млн. леев, в Брюссель - 3,36 млн. леев. В обоих случаях был заказан чартерный самолет. Это существенно выше стоимости трех поездок в Москву членов Партии социалистов, которые обошлись менее чем в 30 тыс. леев.

Крупнейшие партии Молдовы потратили в первом полугодии более 36 млн. леев на рекламные кампании, агитацию и СМИ, что составляет 74% от всех заявленных расходов. Корнелия Кэлин сообщила, что многие партии "намеренно преувеличивают расходы в данной области из-за несовершенства системы отчета ЦИК". Так, Демпартия заявила о 40 млн. леев, направленных на рекламу и СМИ, а по результатам исследования - всего 1,4 млн.

По ее словам, существенная разница и у Партии социалистов - 2 млн. леев вместо заявленных 5,6 млн., у "Нашей партии" - 461 тыс. вместо 1,2 млн., и у "Платформы DA" - 16 тыс. вместо 341 тыс.

"Что касается доходов партий, здесь абсолютный лидер ДПМ с 35,1 млн. леев. Далее идут ЛДПМ (4,5 млн.), ПСРМ (4,3 млн.), ПКРМ (2,9 млн.), "Наша Партия" (2,3 млн.) и ЛП (2,2 млн.). Большая часть дохода партий получена от пожертвований (38%) и за счет государственного бюджета (25%)", - отметила эксперт.

Кэлин также сообщила, что по результатам проведенного исследования 12 партий не указали в декларации расходы на общую сумму - 21,1 млн. леев. из которых - 18,8 млн. приходятся на ДПМ.

"Также зарегистрированы случаи использования административного ресурса (служебного транспорта и помещений госучреждений, привлечение людей в политических целях в рабочее время) пятью партиями - ДПМ (13 случаев), ПСРМ (3), ЛП(4) и ПКРМ(3)", - отметила эксперт.

В заключение эксперты Promo-LEX отметили, система финансового отчета политических партий ЦИКу несовершенна, и требует доработки, особенно по части расходов на рекламу и агитацию.