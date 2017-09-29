На канале Moldova 1 запустят программу "Час партий"

Директор общественного телеканала Moldova 1 Екатерина Стратан предложит администрации компании Teleradio-Moldova запустить программу "Час партий", куда еженедельно будут приглашать представителей различных политформирований.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в Moldova 1, решение принято по результатам "круглого стола", который прошел в четверг при участии руководства телеканала и представителей 20 партий.

"Мы решили организовать эту встречу, потому что общественное телевидение в последнее время подвергается резкой критике, а порой и нападкам со стороны некоторых политиков", - пояснила Стратан.

Большинство участников высказались за такой формат программы, в котором нашлось бы время для оппозиции и для власти, что позволит создать платформу для обсуждения идей и проектов, интересных и полезных для граждан.

Также представителей парламентских и внепарламентских партий пригласили принять участие в программе Moldova in direct в четверг в 19.55, чтобы определить формат сотрудничества. От Либеральной партии в программе примет участие Валериу Мунтяну, от Партии социалистов - Влад Батрынча, от Партии действия и солидарности - Михай Попушой, а от партии "Платформа достоинства и правды" - Александру Слусарь.

Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", участники акции протеста 17 сентября выдвинули руководству Национального телевидения ультиматум с требованием предоставить оппозиции час эфира в прайм-тайм каждую неделю. Партии "Платформа DA" и "Действие и солидарность" (PAS) заявили, что в воскресенье 1 октября, проводят новую акцию протеста у здания Национального телевидения, так как их требования остались неудовлетворенными.