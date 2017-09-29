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Политика
Михай Гимпу подписал законопроект об изменении Избирательного кодекса. Лидер либералов признал действительными поправки в закон об Избирательном кодексе, который предусматривал внесение изменений в статью о признании недействительным референдума. Это прои
29.09.2017

Михай Гимпу подписал законопроект об изменении Избирательного кодекса. Лидер либералов признал действительными поправки в закон об Избирательном кодексе, который предусматривал внесение изменений в статью о признании недействительным референдума.

Это произошло в 2010 году, когда Михай Гимпу был председателем парламента РМ.

Так, синтагма «половина от числа граждан» была заменена на «1/3 от числа граждан» для принятия результатов референдума действительным. Глава ЛП тем самым «подложил свинью» своему арестованному племяннику. 

Теперь, чтобы признать референдум по отставке генерального примара Кишинева, достаточно 33% от числа зарегистрированных избирателей. По состоянию на 1 сентября 2017 года в муниципии Кишинев было зарегистрировано 647 тысяч 203 жителей, имеющих право голоса.


 
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