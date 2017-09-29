Влад Плахотнюк встретился с Реджепом Эрдоганом в Турции

Лидер Демократической партии Влад Плахотнюк был с рабочим визитом в Турции. Во время поездки он встретился с президентом Турции, Реджепом Эрдоганом.

Официальные лица обсудили сотрудничество между Молдовой и Турцией, уделяя особое внимание активизации экономического сотрудничества и увеличению турецких инвестиций в нашей стране. В этом контексте речь зашла о развитии свободных экономических подзон в Комрате и Чадыр-Лунге.

Кроме того на встрече говорили о расширение Соглашения о свободной торговле с Турцией в сфере услуг и открытии Экономической службы нашей страны в Анкаре.

Стороны также обсудили возможность доступа граждан Молдовы в Турцию только на основании удостоверения личности и граждан Турции в Молдову – соответственно.

Влад Плахотнюк и Реджеп Эрдоган говорили об открытии турецких культурных центров в нашей стране.

Также разговор зашёл о безопасности и стабильности в регионе и ситуации в Гагаузии. Акцент был поставлен на то, что Турция призывает жителей этого региона как можно сильнее интегрироваться в процессы, которые происходят в Молдове. В связи с этим было решено, что вскоре Турция откроет в Комрате Генеральное Консульство.