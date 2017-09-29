Александр Слусарь: Борьба еще далеко не окончена

В интервью порталу ТРИБУНА, заместитель председателя Платформы «Достоинство и Правда», рассказал о дальнейших действиях против смешанной избирательной системе, о переговорах с ПДС, о встречах представителей ПДП с избирателями и др.

Т: Господин Слусарь, недавно смотрел телевизионную передачу, в которой участвовал один из руководителей Партии Действия и Солидарности. Сложилось впечатление, что эта партия уже смирилась с введением смешанной системы и только ждёт, как будут выглядеть округа. Вы разделяете такой подход?

А.С.: Я не согласен с такой позицией, если она действительно была изложена в таком виде. Мы должны чётко понимать, что смешанная система — это не просто игнорирование режимом Плахотнюка – Додона европейских рекомендаций с целью любой ценой сохранить политическое влияние главного олигарха. Это попытка исказить реальные политические предпочтения граждан. Будет очень грубо нарушен принцип представительства. Две партии, которые на президентских выборах набрали почти 48%, по новой системе могут не получить и 20% мандатов, имея рейтинг поддержки вдвое больше. Очень много депутатов по одномандатным округам могут выиграть в условиях одного тура, получив 10-15% голосов избирателей, пришедших на выборы. Остальные голоса можно будет выкинуть в мусорку. Этих людей никто представлять не будет.

Подобные грабли уже сработали в Украине. В 2012 году Партия регионов получила 30% голосов по спискам и 51% по одномандатным округам. Переход на смешанную систему там также прошёл вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Европа сделала вид, что не заметила этого. Чем всё закончилось, мы все знаем. Ну а недавно в России, Единая Россия, получив по партийным спискам около половины голосов, по одномандатным округам выиграла ¾ депутатских мест.

По соглашению Плахотнюка и Додона мы получили избирательную систему в виде кривого зеркала, которое очень сильно будет искажать волю избирателей. И смириться с этим никак нельзя. Я уже не говорю, что эта система доведёт до апогея политическую коррупцию, как до так и после выборов, а также преумножит значение манипулирования и фальсификации выборов, в условиях когда судьбу выборов в одномандатных округах могут решить всего несколько сотен избирателей. Мы должны бороться до конца за отмену этого позорного антидемократического закона.

Т: Но какие методы остались у вас в арсенале? Возможно, что вы будете бойкотировать выборы?

А.С.: Борьба всеми законными способами внутри страны и постоянные дискуссии с представителями внешних партнёров. Будем дальше проводить протесты, несмотря на всё более ощутимые репрессии против населения, которое недовольно этим антинародным режимом. Мы должны преодолевать атмосферу страха и безнадёжности, которую режим пытается внедрить в общество посредством гёбельсовской пропаганды. Сейчас мы анализируем перспективы внедрения ещё одного варианта легального сопротивления новому закону о смешанной системе c широким участием народа.

В октябре у нас будут очень важные встречи на самом высоком европейском уровне. Всем известно, что официальные европейские структуры осудили изменение избирательной системы, которое произвели совместно так называемый проевропеец Плахотнюк и наш главный «евроазиат» Додон. А две европейских партии, которые имеют большинство в Европарламенте, высказались за заморозку любой макрофинасовой помощи Молдове и даже пересмотра Соглашения об Ассоциации Молдовы с ЕС, что может привести и к отмене безвизовового режима. В Европе всё большее число депутатов и чиновников понимают, что действия Плахотнюка отдаляют Молдову всё больше от реальной евроинтеграции и приближает к состоянию «чёрной дыры» региона с самыми непредсказуемыми последствиями. У наших партнёров по развитию есть пока рычаги для того, чтобы помочь не допустить движения Молдовы по опасной траектории авторитаризма Плахотнюка. Особенно, в контексте недавнего схожего сюжета наших соседей. Поэтому, мы постараемся быть максимально убедительными в дискуссиях в Европе, дабы добиться ещё более сильного давления на эту мафиозную власть. В общем, борьба ещё далеко не окончена. Бойкот же является крайней мерой давления. При определённых обстоятельствах мы не исключаем и такой формы борьбы, при условии, что этого потребуют наши избиратели.

Т: Уже неоднократно слышали о переговорах Платформы ДА и ПДС о возможном объединении усилий на будущих парламентских выборах. Вы говорили об оферте, которую направили партии Майи Санду. Не хотите раскрыть некоторые скобки ваших переговоров?

А.С: В действиях Платформы ДА нет ничего принципиально нового. С самого начала появления нашей партии слово «консолидация» было ключевым в нашей деятельности. Несмотря на нашу проевропейскую ориентацию, мы очень хотим консолидации всего общества для решения тех проблем, которые объединяют 99% людей. Это – бедность, отсутствие рабочих мест, миграция, разорванные семьи, огромная коррупция, нефункциональная юстиция и пр. Все эти проблемы можно и нужно быстро решить через модернизацию Молдовы по европейским стандартам.

Для осуществления этих целей, мы не раз призывали к консолидации и всех здоровых политических сил Молдовы. Если помните, 4 марта 2016, после того как Конституционный суд полузаконным способом вернул народу право избирать Президента напрямую, лидер Платформы, Андрей Нэстасе вышел и призвал всю антиолигархическую оппозицию выдвинуть единого кандидата, который победит в первом туре и за несколько месяцев добьётся вместе с народом начала демонтажа этого режима и досрочных парламентских выборов. К сожалению, никто не оценил этого жеста партии, которая фактически своим давлением вырвала прямые президентские выборы у власти, собрав рекордное количество подписей граждан. Мы ведь могли после этого просто напомнить об этом факте народу и тут же включиться в президентскую гонку. Наш кандидат был и есть несистемный политик, который никогда не участвовал в деятельности этой прогнившей системе управления страной, которая привела страну к порогу катастрофы. Мы имели все основания критиковать жёстко и без исключения других кандидатов, которые являются или были частью властной пирамиды. Но нам важнее были интересы нашей замученной страны. Поэтому мы продолжили переговоры о консолидации антиолигархических проевропейских сил. Ещё тогда мы сделали оферту Партии Действия и Солидарности о подписании договора о стратегическом партнёрстве, в котором было бы прописана наша стратегия участия в президентских, парламентских и местных выборах. Но наши партнёры по диалогу согласились лишь на сотрудничество на короткую дистанцию. Мы приняли их позицию. Согласились на определения общего кандидата только на основании двух опросов, которые проводились в условиях жесточайшей информационной атаки на Андрея Нэстасе и Платформу ДА. В результате процесс определения единого кандидата очень сильно затянулся и это произошло не по нашей вине. После первого опроса, который показал одинаковый рейтинг обоих кандидатов, за 20 дней до первого тура выборов, мы предложили ПДС выдвижение Андрея Нэстасе на пост Президента и поддержку в будущем их кандидата на должность премьер-министра. Наше предложение было отклонено. После этого, несмотря на то, что мы были уверены, что реальный уровень поддержки нашего кандидата был выше, Андрей Нэстасе вновь продемонстрировал наше реальное желание консолидации и снялся с предвыборной гонки. Могу сказать, что предвыборную кампанию он отпахал так, как будто лично баллотировался на должность Президента. Потому и результаты выборов, вопреки стараниям Плахотнюка и некоторых наших тактических ошибок, были такими хорошими.

Т: Это всё уже новейшая история Молдовы. Каковы перспективы объединения ваших усилий с ПДС на ближайшее будущее?

А.С.: Я рассказал эту историю для того, чтобы подчеркнуть, что с тех пор позиция Платформы ДА не изменилась. Более того, в условиях, когда уже практически открыто наблюдается сотрудничество Плахотнюка и Додона, реальной антиолигархической и проевропейской оппозиции нужно кооперироваться для противостояния этому гибридному союзу. У них в руках 90% всех административных, финансовых и медийных ресурсов. Противопоставить этому можно только мощный единый фронт с мощными структурами в каждом районе. И для этого нужно отбросить все личные эмоции и эгоистические соображения. Этого ждут от нас и избиратели.

Исходя из этого, Платформа ДА в принципе повторила нашу оферту прошлого года о стратегическом партнёрстве, изложив её несколько более детально. Мы снова предложили выработать общую стратегию для участия в следующих парламентских, местных и даже президентских выборах. При этом конкретизировали, что предлагаем для парламентских выборов общий блок, основанный на принципе равенства сторон. Также предложили разработать общую программу для будущего управления страной и общую тактику борьбы с медийной пропагандой по очернению обеих партий. Есть в оферте и идея координации позиций по важнейшим политическим событиям и необходимость совместной реакции на них.

Т: И какова была реакция ваших партнёров? На какой стадии сейчас находятся переговоры?

А.С.: К сожалению, ПДС пока затягивает процесс переговоров. Оферта была сделана в конце августа. В ответ нам предложили подписать Протокол о сотрудничестве, который содержал слишком общие формулировки, которые не сильно кого-либо к чему-либо обязывают. Насколько я понял, основной проблемой для наших партнёров является идея общего блока. Хотя я не очень понимаю, в чём причина. Мы ответили, что согласны подписать Протокол, который будет содержать чёткие рамки сотрудничества обеих партий, в особенности в рамках парламентских выборов. Сейчас, насколько я слышал, партнёры решили подождать результатов новых опросов. Думаю, что, затягивая процесс переговоров, наши коллеги повторяют ошибку президентской кампании. Опросов за год будет ещё очень много. Большая часть из них является политическим заказом. Ситуация будет всё время меняться. А избиратели ждут очень чёткого сигнала консолидации. Это мы ощущаем на ежедневных встречах с гражданами. Если бы Андрей Нэстасе и Платформа ДА руководствовались опросами, то нам нужно было в марте 2016 года забыть о консолидации и идти на выборы самостоятельно. Сегодня каждый день промедления объединения реальной антиолигархической оппозиции играет на руку режиму Плахотнюк – Додон. Я очень надеюсь, что данный факт осознают и наши партнёры и в ближайшее время вопрос решится.

В тоже время Платформа ДА не сидит сложа руки, ожидая решения другой партии. Мы готовы к любым вариантам дальнейшего развития политического процесса. Именно поэтому все наши усилия сейчас сосредоточены на диалоге с гражданами наших сёл и городов, а также на укреплении территориальных структур, наличие которых, кстати, помогло нам показать хороший результат на президентских выборах. Сельские и районные рынки стали местом проведения наших выходных в рамках национальной кампании «Миллион сердечных рукопожатий». Это очень важные и полезные встречи с тысячами людей разных взглядов, на которых мы практически не обсуждаем геополитику, военные учения, украденные флаги и прочий политический цирк Плахотнюка с Додоном. Мы рассказываем понятным языком наши планы по повышению пенсий для всех пенсионеров до уровня прожиточного минимума, по созданию ежегодно по несколько десятков рабочих мест, по поддержки отечественных производителей, фермеров и представителей малого и среднего бизнеса, по возвращению украденных миллиардов и наказанию реальных воров, по борьбе с большой коррупцией с широкой конфискацией имущества, полученного незаконным способом, по реальному реформированию юстиции в интересах всех граждан и пр. Таким образом мы выполняем наш план по консолидации общества.

Кристина Пендя