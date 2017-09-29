Референдум по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ провалится

«Инициированный социалистами и поддержанный демократами референдум никак не может мобилизовать избирателей, даже если речь идет о сторонниках левых сил», — считает политический наблюдатель Оазу Нантой.

«Идея с референдумом по вопросу отстранения Киртоакэ не нова, и не будем забывать, что вследствие гражданской инициативы, такой референдум должен был состояться 30 октября 2016 года. Тогда молдавское правосудие блокировало эту инициативу гражданского общества и некоторых политических партий», — напомнил комментатор.

По мнению Оазу Нантоя, этот референдум провалится, и он объяснил, почему. «По той простой причине, что в столице выборы со времен правления Воронина проходят по принципу «черное-белое». Эта традиция сложилась из-за нежелания допустить к руководству примэрией коммуниста или социалиста. Тогда мобилизовался весь электорат, который мы сейчас называем «правым»», — отметил политический аналитик для Jurnal de Chişinău.

«По-моему, скорее всего, против отстранения Киртоакэ проголосует больше народа, чем проголосовало за него во втором туре в 2015 году, а это означает, что хаоса и маразма в молдавской политической системе станет тоже больше», — заявил Нантой.