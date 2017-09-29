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Общество
Арест Поличинского как способ сделать выборы по смешанной системе безальтернативными
29.09.2017

Арест председателя Дубоссарского района Григория Поличинского - игра властей, уголовное дело носит политический характер. Такие мнения высказали в среду участники передачи «Ora expertizei» на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Экс-депутат Александр Петков считает задержание Поличинского первым результатом смены избирательной системы: «Власти готовятся контролировать избирательные округа. Уже ясно, что район будет отдельным округом, хотя там и живет лишь 35 тысяч человек. Эта игра цинична и преступна, потому что Дубоссарский район - единственный, который расположен на обоих берегах Днестра, он имеет стратегическое значение с точки зрения национальных интересов».

Эксперт «Transparency International Moldova» Янина Спиней утверждает, что арест - часть стратегии ДПМ: «Есть масса решений Счётной палаты о нарушениях в органах местного публичного управления второго уровня – откуда такая избирательность в отношении местных избранников, которые не являются членами ДПМ? Есть ли у дела, заведённые на членов ДПМ? Мне кажется, что нет. Это – политическая игра».

Депутат от ПСРМ Григоре Новак также считает уголовное дело Поличинского политическим: «В последнее время на него давили, чтобы он вступил в ДПМ, это хорошо известно, и это подтвердит любой советник района, если он не советник от ДПМ».

Экс-депутат Стелла Жантуан считает, что Молдова превратилась в огромную театральную сцену, на которой власти ставят низкопробные постановки. По её мнению, после принятия закона о смешанной избирательной системе началась борьба за людей в регионах.

Поличинский был задержан в аэропорту по возвращении с отдыха в Турции. Его обвиняют в том, что в 2014-2016 годах он неоднократно выезжал за границу с подчиненными, потратив на это 83 тысячи лей из бюджета района. Также Поличинский якобы незаконно внес в списки сотрудников аппарата лиц, получивших доступ к документам под грифом «государственная тайна» с предоставлением им за это выплат. Еще он якобы приобрел в обход законных процедур товаров на 439 тысяч лей и повысил себе и заместителю зарплаты соответственно на 1269 лей и 1100 лей. В ходе обысков в кабинете ничего интересного прокуратура не нашла.   

Партия социалистов выразила возмущение в связи с задержанием Поличинского, указав: «Следственные органы не обращают внимания на тех, кто участвовал в краже миллиарда, ликвидации банков, сдаче в концессию аэропорта, кто разворовал и продолжает разворовывать кредитные деньги... Преследуется цель «устрашения местных властей в преддверии парламентских выборов».

«Обвинение в адрес Поличинского раздуто и политически ангажировано, - прокомментировал президент Додон. - Режим уже давно использует этот рычаг давления на руководителей местных властей... Если у следственных органов имеются серьёзные основания задержания главы района - пусть предъявят. В противном случае считаю необходимым немедленно освободить Григория Поличинского».

Выступила и Партия коммунистов. В заявлении говорится: «Нам хорошо известно, что на протяжении нескольких месяцев Григорий Поличинский подвергался постоянному давлению со стороны представителей ДПМ. Цель этого прессинга состояла в том, чтобы склонить главу Дубоссарского района перейти в ряды ДПМ. Его принципиальный отказ и спровоцировал власть на вероломные действия в отношении нашего товарища». Коммунисты напомнили, что Дубоссарский район – особый: «Он находится в непосредственной близости от зоны безопасности. От руководителя этого района зависит в том числе и поддержание стабильности и мира в этом наиболее сложном регионе страны».

За Поличинского вступилась также группа членов районного совета, которая на пресс-конференции в IPN потребовала «аполитичного расследования» и пообещала организовать акции протеста. Советники напомнили, что глава Дубоссарского района - профессионал с более чем 20-летним опытом работы в области госуправления, дважды избрался примаром села Дороцкая, четвёртый срок на посту председателя района - дольше всех в Молдове, «упорным трудом способствовал поддержанию политической и экономической стабильности в 15 населённых пунктах зоны безопасности». Работал в составе группы мониторинга реализации национальной стратегии в области борьбы с коррупцией при НЦБК. С 2010 года член молдавской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, вице-председатель группы социалистов. Удостоен целого ряда государственных наград.

Если у нас начали арестовывать таких людей, как Поличинский, то что же будет дальше? У Демпартии достаточно сил для того, чтобы посадить всех своих оппонентов и сделать выборы безальтернативными. В крайнем случае можно и убить, как убили, по-видимому, депутата Иона Бутмалая. «Покойный Бутмалай обладал множеством компрометирующих материалов, предоставленных ему доверенными лицами из государственных инстанций, таких как СИБ, МВД, НЦБК, - рассказала недавно изданию Zdg.md депутат Мария Чобану. - Это было известно и беспокоило целый ряд политиков. Кто-то позаботился, чтобы он не был выдвинут кандидатом в депутаты от территориальной организации ЛДПМ в Кагуле». По словам Чобану, о творящихся в молдавской политике преступлениях знают многие, но молчат: «Я думаю, что они трусы. И в целом таков наш народ. Сегодня я говорю с большим сожалением, мы трусы и спекулянты. Этот позор, которым они покрыли свое имя, губкой не сотрешь. Их дети будут знать, что отец продался».

Василиса ФРУНЗЕ


 
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