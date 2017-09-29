Разноречивые мнения по поводу искренности, независимости и достоинства президента Игоря Додона

Президент Республики Молдова Игорь Додон не является ни искренним, ни независимым. Глава государства должен быть человеком умеренным и взвешенным. Об этом заявил бывший руководитель Агентства публичной собственности при Министерстве экономики и торговли Игорь Григорьев в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova. Противоположное мнение высказал депутат-социалист Григоре Новак, согласно которому президент не согласен с тем, чтобы ему давали указания, и его не следует воспринимать в штыки, передаёт IPN.

Игорь Григорьев утверждает, что Игорь Додон очень зависит от Российской Федерации, и это очень большая проблема. Кроме того, президент не должен продвигать Партию социалистов, потому что глава государства по определению не принадлежит к какой-либо партии. „Роль президента состоит в том, чтобы сплотить и так больное общество Республики Молдова”, - говорит бывший руководитель Агентства публичной собственности.

По мнению депутата Григоре Новака, Игорь Додон в настоящее время достойно представляет государство Республика Молдова. Для осенне-зимней сессии парламента Администрация президента зарегистрировала около 60 законопроектов, что является заслугой президента. „В пояснительной записке к каждому из проектов указано, где следует сэкономить деньги для их осуществления”, - сообщил депутат от ПСРМ. По словам депутата, чтобы глава государства мог реализовать те задачи, которые он перед собой поставил, ему нужно обеспечить соответствующие рычаги.