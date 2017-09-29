Столичную примэрию разменяли на смешанную избирательную систему?

Разменной монетой за утверждение смешанной избирательной системы Партией социалистов совместно с Демократической партией была примэрия муниципия Кишинёв. Об этом заявили участники передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале, передаёт IPN.

Заместитель председателя Либеральной партии Валериу Мунтяну заявил, что, хотя примэрия муниципия Кишинёв и была обещана в качестве разменной монеты за утверждение социалистами смешанной системы, ДПМ лишь имитирует процесс передачи столицы ПСРМ.

По словам вице-председателя Партии действия и солидарности Михая Попшоя, Дорин Киртоакэ не был и не является хорошим примаром. „Нам хотелось бы видеть гораздо лучшего примара. Однако мы задаёмся вопросами: почему референдум состоится именно сейчас? И почему не было принято аналогичное предложение, поступившее от гражданских активистов? Почему мы должны тратить сейчас почти 10 миллионов леев, когда многие улицы в Кишинёве не имеют освещения, во многих детских садах нет нянь, поварих?”, - сказал Михай Попшой.

Как заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча, за проведение данного референдума высказались, поставив свою подпись, свыше 100 тысяч кишинёвцев, такова их воля, и потому референдум должен состояться.

Говоря о нынешних молдавских властях, зампредседателя партии „Платформа Достоинство и правда” Александру Слусарь заявил, что их невозможно улучшить, и они должны уйти. „У нас нет ни грамма надежды на эту власть, её нельзя улучшить, эта власть – мафиозна”, - сказал Слусарь