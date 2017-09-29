Усатый комментирует обвинения в свой причастности к отмыванию денег

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Политика
Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый опроверг свою причастность к схемам по отмыванию денег, а также спонсирование городского футбольного клуба "Заря" российским предпринимателем Александром Гринбергом, задержанным на днях в Испании.
"Все перечисления на счет клуба доступны и прозрачны. Из своих личных средств я за все эти годы перечислил 5 млн. леев", – заявил Усатый, подчеркнув, что "никогда не был деловым партнером Гринберга".
Он отметил, что если "кто-то нарушил закон, то он должен ответить по законодательству той страны, где совершил противоправное деяние".
"Мои встречи с Гринбергом и возможный факт его причастности к отмыванию денег в Испании через тамошний футбольный бизнес никак не связаны. Я знаю Плахотнюка 10 лет, встречался ним, но это не значит, что я причастен к краже миллиарда из молдавских банков, которые он организовал. Я знаю Додона пять или шесть лет, но это не значит, что я – путана", – сказал Усатый.
Он отметил, что у него, в отличие от Плахотнюка, нет проблем с законом ни в одной стране, кроме Молдовы.
"У меня есть проблемы с карманной юстицией в Молдове и нигде больше. А вот у Плахотнюка есть реальные проблемы по совершенным или организованным им преступлениям в целом ряде стран", – сообщил глава "Нашей партии".
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