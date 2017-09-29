Усатый комментирует обвинения в свой причастности к отмыванию денег

Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый опроверг свою причастность к схемам по отмыванию денег, а также спонсирование городского футбольного клуба "Заря" российским предпринимателем Александром Гринбергом, задержанным на днях в Испании.



Политик, скрывающийся больше года в Москве от молдавского правосудия, отметил в видеообращении в социальных сетях, что Гринберг бывал в Бельцах, обещая инвестиции в клуб и футболистов, однако не вложил в "Зарю" ни бэнуца".

"Все перечисления на счет клуба доступны и прозрачны. Из своих личных средств я за все эти годы перечислил 5 млн. леев", – заявил Усатый, подчеркнув, что "никогда не был деловым партнером Гринберга".

Он отметил, что если "кто-то нарушил закон, то он должен ответить по законодательству той страны, где совершил противоправное деяние".

"Мои встречи с Гринбергом и возможный факт его причастности к отмыванию денег в Испании через тамошний футбольный бизнес никак не связаны. Я знаю Плахотнюка 10 лет, встречался ним, но это не значит, что я причастен к краже миллиарда из молдавских банков, которые он организовал. Я знаю Додона пять или шесть лет, но это не значит, что я – путана", – сказал Усатый.

Он отметил, что у него, в отличие от Плахотнюка, нет проблем с законом ни в одной стране, кроме Молдовы.

"У меня есть проблемы с карманной юстицией в Молдове и нигде больше. А вот у Плахотнюка есть реальные проблемы по совершенным или организованным им преступлениям в целом ряде стран", – сообщил глава "Нашей партии".

Президент испанского клуба "Марбелья" Александр Гринберг, которого примар Бельц Ренато Усатый представлял как спонсора футбольного клуба "Заря", задержан в Испании. Испанские правоохранители полагает, что он и еще 10 россиян причастны к отмыванию 30 млн. евро и связаны с организованными преступными группировками "Солнцевская" и "Измайловская" из Москвы.