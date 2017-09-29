НБС: население Молдовы продолжает стареть, при этом большинство пожилых не жалуется на здоровье

Число лиц в возрасте старше 60 лет постоянно растет в Республике Молдова. В 2016 году коэффициент старения населения увеличился на 0,5 пунктов в процентном отношении к 2015 году и составляет 17,2% населения страны, что соответствует высокому уровню старения. По данным Национального бюро статистики (НБС), в начале текущего года впервые коэффициент старения городского населения опередил сельский

Продолжительность жизни у пожилых в городской среде выше на 2,7 лет, чем у пожилых из сельских районов. Средняя продолжительность жизни женщин старше 60 лет составляет 20,1 года, а у мужчин-15,9 лет.

Число пожилых людей, которые оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, составляет 60%, 34,6% считают его плохим или очень плохим, а почти 6% из пожилых заявили, что состояние их здоровья хорошее или очень хорошее.

По состоянию на 1 января 2017 года, на учете в органах социальной защиты находилось почти 700 тыс. пенсионеров, на 11,3 тыс. человек больше по сравнению с 2016 годом. 23% пенсионеров работают. В 2016 году 46,8% домохозяйств имели в своем составе, по крайней мере, одного человека в возрасте 60 лет и старше, передает IPN.

В городской среде 24,8% семей, состоящих только из пожилых людей, оценивают условия жизни как плохие или очень плохие, а в сельских районах – только 13%. В 2016 году 37,3% семей с пожилыми людьми не позволили себе включить в рацион мясо или рыбу раз в два дня