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Здоровье
Молдова опережает по уровню здоровья населения Россию, Украину и Румынию
29.09.2017

Молдова опережает по уровню здоровья населения Россию, Украину и Румынию. Таковы данные ВОЗ. Она провела в 179-ти странах исследование по трем критериям: употребление алкогольных напитков, табакокурение и ожирение. 

Как показали результаты, в Молдове 91 процент смертей связан с неинфекционными болезнями, вызванными плохим питанием и вредными привычками. В Румынии этот показатель составляет 93%, передает publika.md

Самой "нездоровой" страной мира оказалась Чехия. По данным ВОЗ, там ежегодно употребляют почти 14 литров алкоголя на человек. На втором месте по этому показателю – Россия, далее - Словения, Беларусь и Словакия. 

Самый низкий уровень табакокурения - в Афганистане: в среднем 83 сигареты в год. Употребление спиртных напитков там запрещено законом.


 
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