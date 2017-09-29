Самые убежденные унионисты бегут из Молдовы: «Унири» не будет, а жить в этой стране нельзя!»

Леонид Рябков

Встретил в центре Кишинева одного из самых яростных и убежденных молодых унионистов. На митингах за унирю с ним познакомился. Он — в первых рядах, с мегафоном, громче всех скандировал. Отношения у нас — уважительные, когда случайно встречаемся, обязательно перекидываемся парой слов. Так вот, он мне вдруг говорит:

- В Канаду на ПМЖ собираюсь! Вот жена родит, через пару лет уедем...

- Как же так! - поразился я. - А как же униря без тебя?

- Не будет унири! - огорошил он меня. - Никому она не нужна - ни Румынии, ни Молдове! Это надо с ЕС договариваться, с Россией, а они свое «добро» никогда не дадут. Да и я разочаровался в унире. Я теперь только за европейскую интеграцию...

- Но ты же числишь себя патриотом Молдовы! Почему вдруг решил уехать?

- Молдова — проблемная страна. Миллиард украли, будущего нет. Вот у меня зарплата — максимум до пяти тысяч леев доходит. Тестю и брату приходится мне помогать. Тут жить нельзя, надо срочно уезжать! А идею унири придется на самую дальнюю полку положить...

Вот так. И это говорит один из самых последовательных молдавских унионистов. Ждали, что придут братья-румыны, и сразу же потекут молочные реки в кисельных берегах. Зарплаты и пенсии вырастут в разы. Заживем, в общем, по-европейски. А когда этого не случилось, надо срочно менять свою политическую ориентацию. И географическую тоже. В общем, валить из страны надо! Туда, где никого не колышут твои политические убеждения, зато там жить не просто можно, там можно жить хорошо!

Когда тебе на кусок хлеба денег не хватает, а у тебя семья и должен появиться ребенок, об унире тут же забываешь. И ищешь способы эмигрировать из Молдовы. Забыть все свои политические ажитации, все свои принципы и убеждения. Хорошо там, где мне будет хорошо, а с унирей или без нее — наплевать.

Уверен, что когда и остальные молодые унионисты столкнутся с суровой правдой жизни, вся эта унионистская дурь мигом из головы выветрится. Объединять страну с Румынией или поднимать ее из руин — дурных нема. Жизнь-то — одна, прожить ее хочется, не перебиваясь до зарплаты и не считая бануц. Поэтому валим из страны, а униря... А что униря? В другой жизни будет униря...