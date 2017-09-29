Чебан опроверг утверждения о том, что Додон и Плахотнюк были вместе в ночь после выборов президента

Пресс-секретарь президента Ион Чебан опроверг утверждения о том, что президент Игорь Додон и лидер Демпартии Влад Плахотнюк были вместе в ночь выборов президента, когда были объявлены результаты. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом Чебан написал на своей странице в Facebook.

Он подверг критике политолога Игоря Мунтяну, который накануне сообщил об этой встрече Додона и Плахотнюка:

"Вместо того, чтобы информировать, Игорь Мунтяну дезинформирует. И даже говорит глупости. Некрасивый жест со стороны человека, который претендует на звание серьезного политического аналитика".

Выступая накануне по телевидению, бывший посол Молдовы в США Игорь Мунтяну заявил, что "Влад Плахотнюк и Игорь Додон находились вместе в момент объявления результатов президентских выборов 13 ноября 2016 года": "Г-н Додон беседовал по телефону тогда с президентом Украины Порошенко, который поставил ему определенные условия, чтобы он мог посетить Украину. Эти условия связаны с тем, что в избирательной кампании кандидат Додон выступал с неприемлемых для Украины позиций. Самое интересное, что именно лидер Демпартии передал Додону телефон, чтобы он поговорил с Порошенко", - сказал Мунтяну.

По его словам, тогда и были установлены определенные договоренности, чтобы "создать иллюзию, что политическая сцена разделена, а Демпартия является оппонентом Партии социалистов". "На самом деле между ДПМ и ПСРМ существует определенная координация. Они ненавидят и любят друг друга одновременно, есть моменты, когда они очень хорошо координируют свою деятельность", - сказал Мунтяну. Он не стал говорить о каких условиях со стороны Украины шла речь и почему визит президента Игоря Додона на Украину так и не состоялся.

Директор Бюро радио Europa Libera в Кишиневе Василе Ботнару, который также участвовать в телевизионной передаче, предположил, что Игорь Додон не будет комментировать утверждения Игоря Мунтяну. "Додон не будет об этом говорить до тех пор, пока это не выгодно Плахотнюку. А Плахотнюку сейчас невыгодно раскрывать эти договоренности", - сказал Ботнару.