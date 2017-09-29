Мариан Лупу: "Политика - это и театр, и ложь, и обман"

Член Демократической партии Молдовы Мариан Лупу заявил, что политика - это театр, ложь и обман. Свои сожаления по этому поводу Лупу выразил во время телепрограммы IMPORTANT на канале TVC21.

Мариан Лупу сообщил, что в своей деятельности не раз сталкивался с тем, что считает естественным для политики, а именно с театром, ложью и обманом, сообщает unimedia.info.

Он отметил, что сталкиваясь с информацией из Республики Молдова, которая касается парламентских политических групп, необходимо ее сопоставить и доказать ее абсолютную надуманность. В некоторых случаях все же существует реальная, объективная информация.

Демократ заявил, что предпочитает открытый диалог с коллегами из европейского парламента. По его словам, он никогда не выставлял ситуацию в Молдове в идеальном свете, а предпочитает открыто говорить о проблемах и достижениях.

Напоминаем, что несколько дней назад делегация Демократической партии, в состав которой входил и Мариан Лупу, посетила европейский парламент.