Лидер ДП Влад Плахотнюк дал показания в качестве жертвы попытки убийства

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк дал показания в качестве жертвы по делу о покушении на убийство.

Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили, что лидер демократов был недавно заслушан по делу о попытке убийства. Прокуроры пообещали выступить с более полной информацией позднее, сообщает protv.md.

О покушении на Влада Плахотнюка 7 апреля 2017 года объявило МВД Украины, в то время как правоохранительные органы Молдовы отказались подтвердить эту информацию.

Позднее прокуроры заявили во время пресс-конференции, что в деле об убийстве Влада Плахотнюка было 2 заказчика, одним из которых является криминальный авторитет, проживающий в Москве. Тогда было задержано 17 человек. По информации прокуроров и национального инспектората расследований, в Кишиневе было задержано 8 человек, а в Украине - 9.

Сотрудники органов правопорядка сообщили, что убийство планировалось на протяжении нескольких месяцев. Исполнителям обещали 200 тысяч долларов. Авансом им была выдана половина суммы.

Прокурор Виталие Бусуйок сообщил, что киллеры выбрали в качестве цели 2 объекта: здание и автомобиль. Бусуйок добавил, что у исполнителей была подготовлена машина с литовскими номерами, чтобы покинуть страну.

”Здесь парковка. Здесь - центральный вход. Здесь, кажется, 7 этажей, я не считал. Это 4-5-й этаж офисного здания, правильно?"

"Да."

В то время как демократы осудили покушение на лидера партии, о котором объявили органы правопорядка, оппозиция заявила, что речь идет о шоу.

В апреле прокуроры обнародовали фотографии планирующих нападение убийц.