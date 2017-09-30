Канду опроверг слухи о том, что Плахотнюк встречался с Путиным

Спикер парламента Андриан Канду опроверг слухи о том, что председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк встречался с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Турцию. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он сказал в пятницу на пресс-конференции.

Зампредседателя ДПМ Андриан Канду отметил, что рабочий визит Плахотнюка был согласован заблаговременно, он поехал на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в качестве лидера правящей партии для обсуждения экономического сотрудничества.

"Встречи с Путина и Плахотнюка не было, на подготовку таких встреч требуется много времени. Подобные встречи готовятся заранее и в соответствии с процедурой", - пояснил он.

Канду отметил, что "следует меньше верить в конспирологические теории, и больше в реальные факты".

Как уже сообщал "ИНФОТАГ", председатель ДПМ Влад Плахотнюк и президент России Владимир Путин побывали в Анкаре в четверг. Оба встретились с президентом Турции, однако его пресс-служба не сообщала о встрече с Плахотнюком. В то же время, на сайте подробно сообщается о том, что в четверг Эрдоган встретился с президентом России. Главы двух государств около двух часов беседовали за закрытыми дверьми правительственной резиденции в Анкаре