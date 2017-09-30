ЦИК утвердила план подготовки референдума по отставке Киртоакэ

Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании Календарный план по подготовке и проведению референдума об отзыве генерального примара столицы Дорина Киртоакэ.

Напомним, на прошлом заседании, члены ЦИК утвердили смету расходов на проведение и организацию референдума. На референдум по отставке Киртоакэ из бюджета выделят 8.910.064 леев.

19 сентября Центральная избирательная комиссия утвердила дату проведения референдума по отставке генерального примара столицы Дорина Киртоакэ.

Ранее дата 19 ноября была одобрена на заседании Муниципального совета Кишинева голосами 26 советников. В поддержку проведения референдума подписались более 80 тысяч кишиневцев.

На данный момент генеральный примар временно отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом по делу о парковках в столице.