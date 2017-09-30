30 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
ЦИК утвердила план подготовки референдума по отставке Киртоакэ
30.09.2017

Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании Календарный план по подготовке и проведению референдума об отзыве генерального примара столицы Дорина Киртоакэ.

Напомним, на прошлом заседании, члены ЦИК утвердили смету расходов на проведение и организацию референдума. На референдум по отставке Киртоакэ из бюджета выделят 8.910.064 леев.

19 сентября Центральная избирательная комиссия утвердила дату проведения референдума по отставке генерального примара столицы Дорина Киртоакэ.

Ранее дата 19 ноября была одобрена на заседании Муниципального совета Кишинева голосами 26 советников. В поддержку проведения референдума подписались более 80 тысяч кишиневцев.

На данный момент генеральный примар временно отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом по делу о парковках в столице.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.