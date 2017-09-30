Политика Кто внедрит больше реформ, тот получит больше поддержки со стороны ЕС, евродепутат Евродепутат Кнут Флекенштайн, который является и соавтором доклада о Восточном партнерстве, утверждает, что кто внедрит больше реформ, тот и получит больше поддержки со стороны Европейского союза, однако если реформы не будут применяться, тогда и ЕС не будет оказывать поддержку. „Больше за большее, меньше за меньшее”, - заявил евродепутат в интервью для Радио Свободная Европа. Он добавил, что ЕС не доволен тем, что было достигнуто до сих пор, но если дела пойдут лучше, тогда продолжит сближение с этими странами.



В отношении новой политики соседства, так называемой „Eastern Partnership Plus”, которая должна быть затронута на саммите Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе, Кнут Флекенштайн сказал, что, несмотря на то, что ЕС даст новые стимулы восточным партнерам, все будет обусловлено, станет строже, чем до сих пор, будет зависеть от применения реформ. „Речь идет о двух вещах: с одной стороны, мы хотим достичь больше целей, чем до сих пор, а с другой стороны, мы хотим предложить странам-партнерам дополнительные стимулы, такие, как например, сделать возможным для этих стран вступление в Таможенный союз или в Шенгенскую зону. Кроме того, мы увеличим бюджет, чтобы деньги попали тем, кто больше в них нуждается”, - подчеркнул Кнут Флекенштайн.



„Я боюсь, однако, что Украина, Грузия или Молдова поймут, что все, о чем мы говорим, придет автоматически, или само по себе или завтра. Это цели, которых мы хотим достичь, но только если то, о чем мы договорились с этими странами в соглашениях об ассоциации, станет реальностью. Соглашения об ассоциации предусматривают целый ряд шагов, очень хороших, которые должны быть сделаны с обеих сторон и которых нужно внедрить правильно”, - сказал евродепутат.



Кнут Флекенштайн сказал, что невозможно будет ничего достичь без того, чтобы обе стороны соблюдали договоренности. „Мы хотим продолжить финансовую поддержку для Молдовы, Украины или Грузии, но мы хотим, чтобы деньги попали к людям, а не к олигархам. Поэтому нам нужны реформы, чтобы и мои избиратели в Гамбурге поняли, почему часть их денег попадает и молдаванам, грузинам или украинцам”, - подытожил немецкий евродепутат.

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