Пополнение в рядах социалистов: утвержден мандат нового члена фракции ПСРМ в столичном совете

Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании мандат муниципального советника Партии социалистов Валерия Боти.

Это стало возможным после того, как Олег Онищенко, прошедший в Муниципальный совет по спискам Партии социалистов и проходящий по делу о пассивной коррупции, торговле влиянием и превышении служебных полномочий, добровольно подал в отставку в начале этой недели. Напомним, что до этого Онищенко был исключен из фракции ПСРМ за многочисленные нарушения, и некоторое время значился как независимый советник, хотя регулярно голосовал с либералами. Таким образом, с утверждением мандата Валерия Боти фракция ПСРМ вновь насчитывает 19 советников вместо 18, отмечает "АиФ в Молдове".

Валерий Ботя родился в Кишиневе в 1954 году. По образованию он механик и политолог. Новоиспеченный городской советник также является начальником охраны предприятия «Metalica Zuev».