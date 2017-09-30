30 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Пополнение в рядах социалистов: утвержден мандат нового члена фракции ПСРМ в столичном совете
30.09.2017

Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании мандат муниципального советника Партии социалистов Валерия Боти.

Это стало возможным после того, как Олег Онищенко, прошедший в Муниципальный совет по спискам Партии социалистов и проходящий по делу о пассивной коррупции, торговле влиянием и превышении служебных полномочий, добровольно подал в отставку в начале этой недели. Напомним, что до этого Онищенко был исключен из фракции ПСРМ за многочисленные нарушения, и некоторое время значился как независимый советник, хотя регулярно голосовал с либералами. Таким образом, с утверждением мандата Валерия Боти фракция ПСРМ вновь насчитывает 19 советников вместо 18, отмечает "АиФ в Молдове".

Валерий Ботя родился в Кишиневе в 1954 году. По образованию он механик и политолог. Новоиспеченный городской советник также является начальником охраны предприятия «Metalica Zuev». 

 


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.