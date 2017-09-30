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Экономика
Филат должен своим адвокатам около 1,4 млн евро
30.09.2017

Как сообщает zdg.md, 10 мая текущего года представитель адвокатского бюро Кристина Банку обратилась в суд с запросом о подтверждении посреднической сделки и выдаче распоряжения о принудительном исполнении. В этом обращении указано, что 17 марта 2015 года Popa & Asociații заключило контракт с Владимиром Филатом о предоставлении юридических услуг.

Согласно информации из судебного заключения, на момент данного обращения Филат задолжал своим адвокатам более 1 млн 300 тысяч евро, более 100 тысяч долларов США и более 200 тысяч леев. Этот долг, в сумме составляющий около 1,4 миллионов евро, состоит из текущей задолженности, контрактной пени и процента за задержку выплат.

В самом адвокатском бюро пояснили, что речь идет не о классическом судебном процессе с Филатом, а о подтверждении посреднической сделки с ним, пишет "АиФ в Молдове".

«Адвокатское бюро Popa & Asociaţii продолжает предоставлять юридические услуги господину Филату, защищая его права и законные интересы. Чтобы не допускать ошибочных толкований по поводу долга, отмечаем, что в них включены выплаты адвокатам из США, Германии, Румынии и Республики Молдова за юридические услуги, предоставленные Филату. Почти два года наша команда юристов работала с этим сложным делом. Чтобы исключить какие-либо спекуляции, подчеркиваем, что между нашим бюро и господином Филатом нет никаких разногласий», — заявили в компании.

Экс-премьер Молдовы Влад Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. На данный момент он отбывает этот срок в пенитенциаре №13 в Кишиневе.


 
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