С 1 октября изменятся маршруты четырех столичных микроавтобусов

1. Маршрутка №124 будет сворачивать с улицы И.Крянгэ на улицу Е.Кока, ехать по улице В.Лупу, а затем по привычному пути.

2. Маршрутка №138 теперь будет выглядеть так: улица Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, Колумна, Василе Александри, Букурешть, улица Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, А.Матеевича, Сфатул Цэрий, К.Стере и далее по привычному пути.

3. Маршрутка №175 с бульвара Г.Виеру будет ехать по улице Космонавтов, улицам Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, Колумне, Тигине, Букурегить и далее по обычному маршруту.

4. Маршрутка №108 с улицы Анри Коандэ будет следовать по улицам Митрополита Дософтей, М.Чеботарь, Колумне и дальше по привычному пути.

5. Кроме того, троллейбус №28 сменит номер и станет троллейбусом №1. Маршрут его при этом не изменится.