День вина - 2017: куда сходить и на что посмотреть

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Интересное
Подготовка к празднованию Дня вина идёт полным ходом. 7 и 8 октября
В этом году организаторы подготовили ряд увлекательных мероприятий, среди которых и гастрономические шоу, и мастер-классы, которые проведут сомелье.
Программа Национального дня вина 2017:
Винная школа (мастер-классы с сомелье, семинары для гурманов и коктейльная вечеринка)
21.00 - 22.00
Воскресенье, 8 октября
Площадь Великого Национального Собрания
11.30- 14.00
12.30 – 14.00
Вручение премии «Золотая бочка» („Polobocul de Aur”);
Оркестр народной музыки «Plai moldovenesc».
14.00 – 19.30
Выступления этнофольклорных коллективов из регионов и столицы;
Школа вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу).
20.00 – 21.00
Vally Boghean Band
21.00 – 22.00
DJ Argatu (Румыния);
Электронная музыка и световое шоу.
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