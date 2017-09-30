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День вина - 2017: куда сходить и на что посмотреть
30.09.2017

Подготовка к празднованию Дня вина идёт полным ходом. 7 и 8 октября
площадь Великого Национального собрания станет местом встречи производителей и потребителей, чтобы отпраздновать день «Вина Молдовы».

В этом году организаторы подготовили ряд увлекательных мероприятий, среди которых и гастрономические шоу, и мастер-классы, которые проведут сомелье.

Программа Национального дня вина 2017:
 
Суббота, 7 октября, площадь Великого национального собрания
 
- Туры по винным стендам
 
 11:00 – 12:45
 
Официальная церемония открытия (участники станцуют большую хору, а 47 виноделов - рекордное количество участников - покажут Путь Вина Молдовы);
 
Президентский  оркестр;
 
Оркестр популярной музыки «Mugurel»;
 
Ансамбли народной музыки и танца.
 
14.00 - 19.30
 
Этно-фольклорные группы из Кишинёва и других регионов Молдовы.

Винная школа (мастер-классы с сомелье, семинары для гурманов и коктейльная вечеринка)
 
20.00 - 21.00
 
Концерт Moldovan Youth Orchestra

21.00 - 22.00
 
Cristofor Aldea Teodorovici & Orchestra

Воскресенье, 8 октября

Площадь Великого Национального Собрания

11.30- 14.00
Школа вина (мастер-классы с участием сомелье)

12.30 – 14.00

Вручение премии «Золотая бочка» („Polobocul de Aur”);

Оркестр народной музыки «Plai moldovenesc».

14.00 – 19.30

Выступления этнофольклорных коллективов из регионов и столицы;

Школа вина (мастер-классы с участием сомелье и гастрономическое шоу).

20.00 – 21.00

Vally Boghean Band

21.00 – 22.00

DJ Argatu (Румыния);

Электронная музыка и световое шоу.


 
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