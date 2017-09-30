Налогоплательщики выбирают церковь

Правом направить 2% от суммы своего подоходного налога в пользу общественной и религиозной организации воспользовались в этом году более 16 тысяч граждан Молдовы из 188 630, подавших декларацию.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные государственной налоговой инспекции, общая сумма, перечисленная 293 получателям, превысила 2,8 млн. леев. 27,6% перечислений произведено в пользу общественных организаций, а 72,4% - религиозных культов.

Максимальная сумма отчисления гражданина общественным организациям составила 7 367,51 лея, а религиозным культам - 9 117,48 лея. Больше всего средств от процентного отчисления получила Общественная ассоциация ветеранов и пенсионеров МВД РМ (1,37 млн. леев).

В территориальном плане, больше всего налогом поделились с общественниками налогоплательщики Кишинева - 4745, Бельц - 842, районов Унгень - 552 и Окница - 500. Больше всего бенефициаров - также из Кишинева. Это 196 организаций и культов, получивших в общей сложности 2,41 млн. леев от 13 458 налогоплательщиков.

Направлять 2% от суммы подоходного налога общественным организациям граждане Молдовы могут, начиная с 2017 г. Список этих организаций и культов утвержден минюстом в конце 2016 г.