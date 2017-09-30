Михаил Пойсик: Теряя виноделие, Молдова теряет патриархальные традиции

«Ни одна страна не достигла пика развития за счет сельского хозяйства, - отметил в интервью «Молдавским ведомостям» доктор экономических наук, специалист национального института экономических исследований АНМ Михаил Пойсик. – Виноделие - это отрасль, в которой сохраняются патриархальные основы государства. Они формируются в селе, а не в городе. Поэтому развитые страны в больших объемах субсидируют виноделов, чтобы сохранить патриархальность своего народа, свою страну. Из всего вина, производимого в мире, лишь 10-15 процентов - качественное. Остальное - ординарные вина. Молдова 60-70 процентов винограда заготавливает у населения».

10 мая вступило в силу постановление правительства №292 «Об утверждении положения о порядке ведения виноградно-винодельческого регистра РМ». В регистре обязаны зарегистрироваться все физические и юридические лица, владеющие виноградными подучастками и участками площадью 0,15 га и более, а также винодельческими предприятиями. Регистрация, изменение и аннулирование в регистре бесплатны. Собственник виноградника обязан зарегистрироваться еще и в национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов, в Центре общественного здоровья, вести бухгалтерский учет и регулярно отчитываться перед налоговой службой. Только в этом случае он сможет реализовать урожай. Продажа винограда без регистрации чревата штрафом.

Виноградарство в Молдове – больше, чем бизнес, его традиции передаются по наследству, это память предков. Будут ли крестьяне в новых условиях обрабатывать виноградники и производить вино? Или виноградники превратятся в пустыри?

Романешты названы в честь царской семьи Романовых

После присоединения Бессарабии к России в 1812 году российская знать стала заводить виноградные имения, импортируя из Франции модные сорта винограда, рассказывает Михаил Пойсик. К 1837 году площади виноградников в Бессарабии достигли 13 тысяч десятин, а производство вина – миллиона ведер. К 1900 году было уже 74 тысяч десятин, 15 миллионов ведер, из них 10 миллионов пошли на экспорт, в том числе и во Францию.

Сложились исторически микрозоны виноделия. Пуркарская микрозона в Бендерском уезде давала вино высокого качества, оно было признано и отмечено Золотой медалью на Всемирной Парижской выставке в 1878 году. В XIX веке шли поставки английскому королевскому двору вина «Негру де Пуркарь». К концу века были заложены виноградники и заводик, названный «Романешть» в честь семьи Романовых.

Триумф молдавского виноделия пришелся на годы советской власти

Рост площадей виноградников произошел после Второй мировой войны: за 10 лет посадили свыше 150 тысяч гектаров, и к 1960 году площадь виноградных насаждений достигла 220 тысяч га. Стали восстанавливать винодельни. Как отмечает Михаил Пойсик, в 60-е годы начали осваивать шахты, штольни и подвалы соединяли, расширяли, укрепляли. Cricova, Milestii Mici, Branesti - самые крупные хранилища вин республики. Это города с улицами протяженностью в сотни километров, где отдыхают игристые вина, хранится более 30 тысяч тонн марочных виноматериалов и более 2 миллионов бутылок коллекционных вин. Молдова становится одним из главных поставщиков вин на рынок СССР. Пик расцвета отрасли предшествовал антиалкогольной кампании 1985-1986 годов. Ставили задачу довести собор винограда до миллиона тонн.

При Горбачеве выкорчевывали десятки тысяч гектаров лозы, снимали с работы организаторов виноделия, уничтожали виноматериалы и тару. Но судьбу виноградарства и виноделия решали не в кабинетах ЦК КПМ. Статистика, собранная Михайлом Пойсиком, свидетельствует: если в 1989 году объем продукции, производимой пищевой промышленностью, принять за 100 процентов, то на виноделие приходилось 28,2 процента. Общая площадь виноградников достигла 253 тысяч га при среднегодовой урожайности 71 центнеров с га и валовом сборе 1,546 миллиона тонн.

«У нас была единая бутылка и пластмассовая пробка – все было направлено на удешевление продукции. Основная часть продукции направлялась в республики СССР», - отмечает Михаил Пойсик. На долю Молдовы приходилось около 20 процентов виноградных насаждений СССР и около 25 процентов валового сбора винограда. Республика занимала третье место в СССР по объему винодельческой продукции.

В систему возделывания винограда и производства вина входило 226 совхозов-заводов. В 1990 году было произведено виноградного вина 163 миллионов литров, игристых вин – 8 миллионов литров, коньяка 14 миллионов литров, водки и ликеро-водочных изделий 6 миллионов литров. Выпускали 35 популярных марок вина и 9 марок коньяка.

Эпоха фальсификата

Уровень использования производственных мощностей виноделия в 1995 году по сравнению с 1989-м упал в несколько раз и составил: в производстве сухого вина -16,2, в производстве коньяков -14,1, вина игристого - 90,7, вина виноградного - 45,3 процента.

«В 1995 году в рамках проекта ЕБРР продвижения молдавских вин на Запад началось техническое перевооружение первых десяти предприятий, всего работало около 170 винзаводов, - отмечает Михаил Пойсик. - Заводы получили в виде технических кредитов современное итальянское оборудование, начали строиться с нуля новые предприятия. В итоге удельный вес продукции винодельческих предприятий в пищевой промышленность к 2005 году достиг 20 процентов. Объем произведенной продукции составлял 2 754,4 миллионов лей».

Но производители и экспортеры сильно подпортили имидж виноделия, вывозя продукцию низкого качества и просто фальсификат. Считалось, что восточный непритязательный рынок любит покрепче и послаще. Сладимые вина, купажированные виноградом «Иззабела» или другими сортами с сильным ароматом, отмечает Пойсик, являли собой «жалкое подобие экстрактивных вин Испании, Португалии… Но там сладимые вина производят из винограда с повышенной сахаристостью за счет неполного сбраживания виноградного сахара. Те вина, безусловно, прекрасные и имеют свою нишу на рынке. В Молдове климатические условия не позволяли каждый год собирать виноград с достаточным содержание сахара, и для производства таких вин добавляли свекловичный сахар, что недопустимо».

А ведь все могло быть иначе!

«Особенность Молдовы - это близость по почвенно-климатическим условиям к винодельческим регионам Франции, - говорит Пойсик. - Основное достоинство столовых французских вин - их «питкость» и легкость: мягкое послевкусие со слабой естественной освежающей кислинкой и ярко выраженной ароматикой. Такое вино гармонично дополняет изысканную пищу. Именно сухие молдавские вина при соблюдении технологии их производства отвечают таким требованиям».

От 25 процентов в структуре экспорта до пяти

Идея создать в Молдове свою фирму в 90-е осенила многих. Стали производить вино без своего сырья и даже производственных мощностей. Били на оригинальное оформление бутылки и дешевизну.

Михаил Пойсик цитирует Андрея Стася, известного в России специалист по маркетингу вино-водочной продукции: «Вина, которые я дегустировал в Молдове в 2000 году, в России отсутствовали. В основном туда поставляется ширпотреб, представляющий собой компромисс между ценой и качеством, ориентированный на неискушенного потребителя... Эта тенденция разрушила представление о молдавском вине как о качественном. Через несколько лет это может стать большой проблемой, молдавские вина будут иметь несоответствующую репутацию».

«Один из главных показателей элитного вина - узнаваемость, - считает Михаил Пойсик. - В 2000-х из десяти бутылок «Каберне» только два соответствовали вкусу «Каберне». Разные партии вина обладали различными вкусами. Никогда потребитель не купит повторно такое вино».

Из Молдовы шло на российский рынок около трех тысяч наименований вин. Эксперты называли это марочным хаосом, марки были неузнаваемы. А ведь на пике расцвета виноделия выпускали лишь популярных 35 марок! На этом фоне за пять лет, с 2000 до 2005 года, производство вина в Молдове увеличилось почти вдвое.

В 2006 году наступили последствия неподписания «Меморандума Козака». «До этого времени Россия закрывала глаза на «шалости» молдавских экспортеров с поставками некачественного вина, но вот это стало не допустимо, - констатирует Пойсик. - Другой стратегической ошибкой наших виноделов стали медленные темпы диверсификации экспорта и ориентация в основном на российский рынок. Затем - гонение на науку о виноделии и виноградарстве, уничтожение профильного института АНМ и его коллекции».

Долги виноделов равняются двухгодовому объему реализованной продукции

В 2005 году объем экспорта молдавской винодельческой продукции составлял 25 процентов, сейчас – пять. После эмбарго 2006-го и затем 2014 годов молдавское виноделие вплотную подошло к катастрофе. Объем поставок в Россию сократился в семь раз с 2010 года, а с 2005 года – минимум в 60 раз. Объемы экспорта вина в ЕС составляют седьмую часть того, что поставлялось в 2005 году в Россию.

«Главная проблема в том, что наши вина стали неконкурентоспособными в России и в других странах, хотя их качество заметно улучшилось, - констатирует Пойсик. - По мнению ряда специалистов, молдавский виноград слишком дорог по сравнению с виноградом стран Нового света и с западноевропейским. Например, он в два раза дороже, чем в Германии. Анализ затрат на производство одной бутылки красного качественного вина, предназначенного для западных рынков, показал: общая себестоимость бутылки «Каберне» в Молдове – 1,44 доллара, в Калифорнии – 1,32 доллара. Вино производится небольшими партиями. 2015 год привел к большим убыткам. Стали закрываться предприятия, разорилось АО «Acorex Wine Holding», выпускавшее хорошее шампанское «Александр». Долги виноделов перед банками, бюджетом, рабочими сегодня равняются примерно двухгодовому объему реализованной продукции. Нереализованная продукция теряет качество. Но даже в таких условиях себестоимость разливного молдавского вина составляет 40 евро центов, испанского – 30».

Марина ТИМОТИН

Итоги экспорта винодельческой продукции за семь месяцев года

Всего Молдова экспортировала 79,9 миллиона литров стоимостью в 67,2 миллиона долларов. Из них в страны ЕС – 20 миллионов литров на сумму 22,1 миллионов долларов, в том числе в Чехию – на 4,98, Германию – 1,48, Польшу – на 4,68, Румынию – на 6,58, Словакию -1,18 миллиона долларов.

В страны СНГ – на 29,8 миллионов долларов, в том числе в Россию – на 7,5.

Какое вино выбирать

Михаил Пойсик дал совет читателям «Молдавских ведомостей»: «Выбирайте для себя шампанское экстра брют Шардонне или Пино-нуар белое от Криково. Шардонне - более мягкое, обладающее цветочным ароматом, Пино-нуар - более плотное. В идеале – смешайте. Выбирайте вина «Фетяскэ Нягрэ», «Виорика», «Рара Нягрэ». Предлагайте эти марки вместо европейских «Каберне», «Мерло», «Совиньон» и других. Для хорошего «Каберне» виноград в Молдове созревает не достаточно, поэтому в букете присутствуют зеленые нотки».