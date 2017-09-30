Дорин Душчак: В 2018 году произойдет Объединение?

Eсли председатель Парламента Андриан Канду будет соблюдать свои заявления, сделанные после визита в Бухарест о совместном заседании высших законодательных органов двух стран, это будет означать, что в 2018 году осуществится Объединение. Данное заявление сделал заместитель председателя Партии национального единства Дорин Душчак на телепередаче „Sfatul Țării” („Совет Страны”) на телеканале 10TV, передает IPN.

Заместитель председателя ПНЕ считает, что совместное заседание парламентов сможет принимать решение, поскольку кворум будет обеспечен и сможет принимать определенные решения. По его словам, символизм этого заседания может служить очень плодотворной средой и для определенных конкретных действий. ,,Таким образом, возможный документ, подписанный депутатами обоих парламентов, может стать отправной точкой для формулирования предложения об объединении от Румынии к Республике Молдова, которое содержало бы в себе стратегию Объединения”, сказал Дорин Дущак.

Журналист Николае Негру отметил, что в последние годы меняется удельный вес тех, кто хочет Объединения. Аналитик считает, что изменение этого соотношения зажигает красный свет в головах политиков и они сразу же подумают о тех 25-30% хорошо информированных, образованных и очень активных избирателей. ,,Это очень хорошо. Что нам остается делать? Давайте изменим этот процент унионистов и посмотрим, сколько унионистов появится в политических партиях”, сказал Николае Негру.

По мнению аналитика, в настоящее время нет предпосылок для голосования за Объединение, но существуют предпосылки для принятия общего документа, который бы определил новые направления и стал бы отправной точкой.