Овощи и фрукты обойдутся дешевле, правда ненамного

Один килограмм огурцов стоит на рынке от 12 до 14 леев, а на прошлой неделе их можно было купить за 13 и 15 леев за килограмм. Помидоры можно купить за 7-8 леев по сравнению с 9 леями неделей ранее. Один килограмм сладкого перца стоит 9-10 лев, как и неделю назад. Баклажаны также продаются по старой цене в 10 леев, передает IPN.

Цена одного килограмма гогошаров составляет 16-18 леев, а на прошлой неделе их можно было купить за 15 леев. Картофель, как и на прошлой неделе, стоит 6 леев за килограмм. Капуста также продается по цене прошлой недели - 4 лея за килограмм. Пучок укропа и петрушки стоит 3 лея, на один лей меньше, чем неделю назад, а пучок лука продается по прежней цене в 4 лея.

Сливы можно купить за 12 леев за килограмм, по сравнению с 10 леями неделю назад. Цена за килограмм винограда составляет 12 леев, по сравнению с 9-10 леями на прошлой неделе.

Кочан кукурузы продается за 6 леев. Арбуз продается по 2 лея за килограмм, а дыни – по 4 лея. Обе цены находятся на уровне прошлой недели.

Десятку яиц можно купить за 13 леев. Сливочное масло продается по 45 леев за килограмм, а сметана - по 35 леев. Коровий каш продается, как и неделю назад, по 50 леев за килограмм, а овечья брынза - по 70 леев / кг. За 70 леев можно купить килограмм говядины, а один килограмм свинины стоит не менее 80 леев.