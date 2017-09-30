Думитру Дъяков: Президент Додон должен найти способ вести диалог с властью

В интервью для портала ТРИБУНА почетный председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Думитру Дьяков рассказал о выводах, которые можно сделать из событий, произошедших в самом начале политического сезона, о том, как он оценивает протесты проевропейской оппозиции и социалистов, и о том, каковы, по его мнению, шансы на успех инициативы ДПМ о внесении в Конституцию европейской интеграции как национального приоритета.

T.: Г-н Дьяков, какие выводы можно сделать, исходя из событий, что произошли в самом начале политического сезона?

Д.Д.: Было бы удивительно, если б начало сезона не оказалось особенным. В Республике Молдова политическая жизнь довольно веселая. На этот раз, начало сезона было ознаменовано препирательством президента с правительством и парламентским большинством. Это и стало особенностью начала нового сезона, и совпало с полемикой по целому ряду вопросов.

T.: Как бы Вы оценили протест проевропейской оппозиции, который состоялся 17 сентября?

Д.Д.: Я отношусь к этому довольно спокойно. Партии власти обязаны следить за качеством управления и предпринимать все меры для обеспечения соблюдения законодательства, решения экономических и социальных проблем. В свою очередь, обязанностью оппозиции является быть в центре внимания общественности и пальцем указывать на разного рода проблемы. У нас есть парламентская оппозиция, у которой больше возможностей, и которая может говорить с трибуны парламента, критиковать, и быть услышанной. Также у нас есть внепарламентская оппозиция, которая все это делает посредством мер вне государственных учреждений, а точнее на площади, с громкоговорителями, или без них, громче или тише.

В общем, Молдову сложно удивить протестами. Есть страны, где митинг становится событием, но в Молдове этот способ выражения своего мнения очень популярен и широко используется. Не власть должна комментировать, что и как делает оппозиция, они делают это, как могут, а мы должны воспринимать это как способ узнать, на что обращает внимание внепарламентская оппозиция, исправлять это, если нужно, и идти дальше. Следующий год будет выборным, и все знают, что идет подготовка к парламентским выборам. Внепарламентская оппозиция имеет конституционное право и обязанность заявить о своей активности и эффективности. У них это в последнее время не очень получается, особенно учитывая, что состоявшийся 17 сентября протест был менее шумным и более малочисленным. С точки зрения лозунгов и претензий к власти, тоже ничего особенного, и ничего нового. Посмотрим, что будет дальше.

T.: А о протесте социалистов и их желании перейти к президентскому правлению, что можете сказать?

Д.Д.: Это примерно, то же самое, но из другой сферы. Социалистская оппозиция тоже должна как-то себя проявить. Они посчитали, что говорить с трибуны парламента недостаточно, и решили не отставать, отправиться на места, и немного пошуметь. Таково мое личное мнение. Идея собрать подписи в пользу президентского правления кажется мне надуманной. Во-вторых, эта идея не нова, и в Молдове она уже неоднократно обсуждалась. Помните, и г-н Лучински пытался провести референдум по вопросу ввода президентского правления. В нынешних условиях это невозможно, потому что нет большинства. Я понял, что они не говорят о референдуме, они намерены отправиться по селам, объяснять, и убеждать людей, чтобы те их поддержали. Пока мы это так понимаем. Ну, я думаю, что это будет полезным занятием для поддержания местного актива социалистов в форме.

T.: Проевропейская оппозиция объявила о новых протестах. Как Вы думаете, чем они закончатся?

Д.Д.: Любая оппозиция и любые протесты должны проходить в рамках законности, конституционных и демократических норм, и тогда власть будет обязана внимательно за ними следить, делать выводы, и корректировать свои решения и действия. Бывает, что сегодняшние внепарламентские партии завтра могут стать парламентскими. Власть обязана внимательно следить за этими процессами, за критикой оппозиции, и делать соответствующие выводы, чтобы лишить оппозицию повода выводить людей на улицы. Это политическая борьба, и она включает в себя и элемент протестов, митингов, шума. Республика Молдова этим и отличается, темпераментом населения, потому что мы живем в регионе, где балканский характер проявляется и у народа, и у политиков.

T.: Каковы, по-вашему, реальные шансы на внесение в Конституцию положения о евроинтеграции как национального приоритета?

Д.Д.: Эту идею следует донести до населения. Сейчас специалисты работают над тем, как сформулировать ее, чтобы она вписывалась в текст Конституции, и необходимые аргументы должны быть изложены. Это делается с двумя целями: привлечь этой идеей как можно больше граждан и объединить вокруг нее как можно больше партий. Все слои населения должны ее поддерживать, должен быть найден широкий консенсус, чтобы эта идея была осознана каждым гражданином, чтобы она была национальной не только на бумаге, а в жизни.

T.: Может ли эта инициатива ДПМ спровоцировать ответные действия со стороны пророссийских левых сил?

Д.Д.: В продолжение вышесказанного отмечу, что большой бедой Республики Молдова является то, что у нас нет национального консенсуса по вопросу европейской интеграции. Мы можем быть членами ЕС, и быть разными. У одних могут быть одни взгляды на социальные вопросы, у других, более либеральные, в вопросах экономической поддержки, так оно происходит в развитых обществах. У нас, к сожалению, европейская идея продвигалась то определенной партией, то отдельными лицами – она не обрела национального масштаба. Когда появляются те, что продвигают идею интеграции в ЕврАзЭС, в обществе происходит раскол, мы встаем на разные стороны баррикад. Это очень вредно и опасно для страны.

Этот раскол в нашем обществе сохраняется, и это очень плохо. Именно поэтому нам необходимо, чтобы как можно больше граждан поддерживали идею евроинтеграции, а внутри этой идеи мы можем быть разными. Это было бы прекрасно. Что мешает социалистам поддержать идею евроинтеграции, и в ее рамках сблизиться с Россией? Российская Федерация дружит же с Венгрией, со странами, входящими в ЕС, и даже НАТО. Почему бы России не дружить с Молдовой и Молдове с Российской Федерацией в рамках европейской политики нашей страны? В чем проблема? Мы могли бы стать хорошим примером дружественных отношений с РФ, будучи ближе к ЕС, даже будучи членами ЕС. Так мы бы не были расколотым обществом, в котором постоянно идет борьба, и никто не задумывается зачем.

Т.: Как бы Вы оценили отношения между властью и президентурой с одной стороны, и властью и проевропейской оппозицией, с другой стороны?

Д.Д.: Эта ситуация и атмосфера не радуют. Я всегда пытался найти общий язык с любой партией, которую поддерживал народ, и за которую народ голосовал. Простые люди, когда идут голосовать за определенную партию, делают это, надеясь на то, что эта партия выполнит свои обещания. Таким образом, если я у власти, я должен думать о том рядовом гражданине, должен сотрудничать с партией, которой человек доверил власть.

А левая ли это партия, или правая, неважно. Не можем ли мы найти общий язык по 70% проблем, с которыми сталкивается страна? Можем. Нам, к сожалению, мешает упрямство. ПСРМ должна быть в парламентской оппозицией, президент Додон должен найти способ вести диалог с властью, чтобы сообща решать проблемы страны. Да, когда он не согласен с властью, он должен открыто об этом заявлять. Выдвинувшая его партия должна заниматься своими делами, и тогда у нас все будет происходить как в развитых странах: Италии, Финляндии, Германии и др. Там нет таких скандалов, как у нас.

В том, что касается проевропейской оппозиции, все должно происходить так же. Мы можем не соглашаться с некоторыми вещами, но есть вещи, с которыми мы можем согласиться, потому что продвигаем одни и те же основополагающие идеи. Европейская интеграция является первостепенной задачей и власти, и проевропейской оппозиции. В том, что касается отдельных шагов в осуществлении этой идеи, нужно найти общий язык, а там, где есть претензии и разногласия, пожалуйста – высказывайте свою точку зрения – никаких проблем.

T.: Каким, по Вашему мнению, будет новый политический сезон? Какие события его ознаменуют?

Д.Д.: Уже ясно, что в этом политическом сезоне тон задают предстоящие парламентские выборы. К сожалению, это означает, что избирательный сезон стартовал раньше обычного, и раньше, нежели следовало бы. Обычно, подготовка к предвыборной кампании стартует за полгода до выборов, за несколько месяцев, а сейчас – более чем за год. Многовато, но таковы реалии. Думаю, что предстоящие выборы станут основной заботой политических партий, и это, несомненно, создаст конфронтацию, и в некоторой степени повысит градус внутреннего диалога.

Главное, не переборщить, и не забыть о реальной жизни страны, о реальных проблемах народа. Важно, чтобы после выборов сохранился курс развития страны, чтобы не получилось, что мы делаем шаг вперед и два назад. Нужно быть последовательными, двигаться в одном направлении, которое лучше для страны и народа. Надеюсь, что все партии, помимо предвыборной горячки, проявят зрелость, и направят усилия на создание благоприятной атмосферы в стране, чтобы люди здесь себя нормально чувствовали.

Андриана Кептине