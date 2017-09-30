Наступление социалистов или пять преимуществ, которые может получить ПСРМ

Объявив о начале кампании по сбору подписей в поддержку перехода к президентскому правлению, социалисты сделали хороший тактический ход, который явно принесет им много политических преимуществ в предстоящей предвыборной кампании. В случае если социалисты правильно рассчитают свои дальнейшие шаги, этот ход позволит им перейти в масштабное наступление.

Первым преимуществом этой кампании является то, что социалисты косвенно ответят на всю критику, которая обрушилась на президента Додона в связи с тем, что он не выполнил своих обещаний, данных в президентской кампании 2016 года. Помимо того, что президент громко заявит о своих некоторых успехах, он также сможет оправдать свои неудачи ограниченностью полномочий, и тем, что власть всячески ему мешала в последний год. С этой точки зрения, кампания по сбору подписей в поддержку президентского правления станет и оправданием, и решением проблемы в будущем.

Вторым большим преимуществом станет и то, что этой кампанией социалисты сгладят неприятные ощущения после блокирования инициированного президентом референдума, который должен был состояться 24 сентября. Некоторые поторопились заявить, что в свете этой блокировки референдума Игорь Додон предстал беспомощным, но теперь у него появится возможность показать, что он и социалисты не только не покорились обстоятельствам, но и нашли способ заставить власть с собой считаться. С точки зрения рейтинга и имиджа этот ход очень дорогого стоит.

Третьим преимуществом станет то, что эта камлания позволит социалистам мобилизовать свой актив и сторонников. Общеизвестно, что актив партии нужно постоянно держать в форме, иначе он деградирует и теряет свою эффективность. Эта деталь приобретает еще большую значимость, учитывая, что Республика Молдова семимильными шагами приближается к новым парламентским выборам, а от формы, в которой пребывает актив партии, во многом зависит и результат на выборах.

Четвертым преимуществом станет то, что в этой кампании социалисты удостоверятся в результате, которого могут добиться на парламентских выборах. На прошлогодних парламентских выборах команда Игоря Додона собрала несколько сотен тысяч подписей в поддержку его кандидатуры, хотя было достаточно и 15 тысяч. Таким образом, Игорь Додон с самого начала создал впечатление, что его поддерживает большая часть избирателей, поэтому никого не удивил результат выборов и никто их не оспаривал. Теперь социалисты намерены собрать около полутора миллиона подписей граждан. Это даст тот же результат, но на этот раз это будет относиться к парламентским выборам 2018 года.

Пятым преимуществом этой кампании является то, что она по сути является началом предвыборной кампании. Тема президентского правления обладает сильным потенциалом и вполне может встать в основу предвыборной кампании. Предложенная социалистами идея очень популярна в Молдове, а это опять же существенно поможет им получить хороший результат на выборах. На самом деле, это лучшее, что могло прийти в голосу социалистам в связи с предвыборной кампанией. А то, что эта идея будет повсюду звучать весь следующий год сделает ее еще популярней, что снова только на руку президенту и его команде.

В качестве вывода можно отметить, что социалисты и Игорь Додон сделали сильный ход. Теперь остается лишь посмотреть, позволят ли им играть по своим правилам другие политические силы или попытаются испортить социалистам эту комбинацию. От этого и будет зависеть результат следующих парламентских выборов.

Думитру Спэтару