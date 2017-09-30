Эрнест Варданян: «Если Майя Санду и Андрей Нэстасе попадут в парламент и составят коалицию с ДПМ - будьте уверены все они перейдут в ДПМ»

Коалиция в следующем парламенте неизбежна, заявил председатель фракции ДПМ в законодательном органе Мариан Лупу в студии передачи «Important» на телеканале TVC21. По его словам, Демпартия сядет за стол переговоров с лидерами Партии действия и солидарности и партии «Платформа достоинства и правды» Майей Санду и Андреем Нэстасе: «После парламентских выборов необходимо будет создать проевропейское большинство, которое не допустило бы отмены соглашения об ассоциации с ЕС и разворота стратегического вектора внутренней и внешней политики страны».

О том, какой сценарий может развертываться в преддверии парламентских выборов 2018 года, рассказал политолог Эрнест Варданян в программе «Главный вопрос» на канале НТВ Молдова.

- Левое крыло, которое представлено Партией коммунистов, «Нашей партией» Ренато Усатого и Партией социалистов, не согласовывает свои действия. Протест 2016 года был уникальным случаем, который, к сожалению, не повторится. К сожалению, потому, что это был акт гражданского мужества и дальновидности со стороны трех партий с разными векторами развития.

В будущем мы можем ожидать, что «голова» примара Дорина Киртоакэ падет. Американцы настоятельно требуют от Плахотнюка, чтобы он не мешал Майе Санду стать примаром Кишинева, что он и сделает. Если же такой вариант не пройдет, то к следующим парламентским выборам американцы будут активно лоббировать Партию действия и солидарности и его лидера Майю Санду.

Для этого ее и Андрея Нэстасе уговорят на коалицию между собой - на первом этапе. Действительно, такая идея активно обсуждается между лидерами двух партий еще с весны. В каждой из партий есть несогласные по ряду причин. Но думаю, что если будет разнарядка из «вашингтонского обкома», то партии объединяться в коалицию.

Что касается большой коалиции, в которую войдут ДПМ и две правые партии, то ситуация для проевропейского фланга в Молдове удручающая. В бездну под лозунгами европейской интеграции упало много молдавских политиков - от Филата до Гимпу. Я четко вижу коалицию ДПМ и двух правых партий. Более того, Майя Санду – штучный электоральный проект, его нельзя отксерить и выбрать 20 Май Санду в парламент.

Если Санду и Нэстасе попадут в парламент и составят коалицию с ДПМ, то будьте уверены, до конца работы парламента-2018 все они перейдут в ДПМ. Механизм конвейера работает четко. Санду и Нэстасе останутся без своих фракций только потому, что Плахотнюк всегда будет действовать исходя из инстинкта самосохранения. При этом «имел он в виду» все обкомы. И, конечно, у него будет возможность отомстить Нэстасе за все потрепанные нервы последних лет.

Даже если представить фантастическую ситуацию, что Майя Санду под покровительством Запада станет президентом Молдовы, то у нее своей фракции в парламенте не будет. Потому что ее фракцию съест Плахотнюк. Это означает, что пока существует Владимир Георгиевич, де факто хозяин Молдовы, он будет действовать так, как ему хочется независимо от того, что хотят западные посольства. Это уже было продемонстрировано.

Вспомним поезду Плахотнюка в прошлом году в Вашингтон, где ему, по моей информации, крестная мать Евромайдана и молдавской власти Виктория Нуланд строго-настрого наказала не допустить прихода Игоря Додона на пост президента Молдовы. Плахотнюк допустил.

В этом наш гениальный кукловод показывает умение быть грамотным стратегом, получать свою выгоду из ситуативных противоречий, из личностных качеств и, особенно, из недостатков людей.

Если Мариан Лупу говорит о том, что такая коалиция возможна, то я даже знаю, в каком посольстве подкинули эту тему. Но нельзя просчитать все риски молдавской политики. Она действует не по законам логики, а по законам ситуации и выгоды.