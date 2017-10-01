Известнейший молдавский артист тяжело болен: «Больше всего я хочу умереть!»

Штефан Петраке входил в классический состав знаменитой группы Норок, его песню «De ce pling chitarele» перепела группа O-Zone, но сейчас у него нет сил.

Известному молдавскому артисту Штефану Петрке 8 лет назад поставили диагноз сахарный диабет. Он зависит от таблеток и инсулина, но в последнее время его здоровье ухудшилось, отмечает apropomagazin.md.

Петраке сейчас находится в Бухаресте, где у него будет операция, чтобы избежать поражения левой ноги, пострадавшей из-за диабета.

«Или мне повезет и Бог заберет меня под свое крыло, чтобы я мог вернуть ноги, или врачи мне отрежут левую... Меня прооперируют за Прутом, наши больницы не оснащены необходимым оборудованием для подобных операций. Я еду в воскресенье (ред. - 17 сентября), а в понедельник обо мне позаботятся врачи в Бухаресте », - сказал Штефан Петраке до отъезда.

Операция оказалась не только сложная, но и дорогостоящая. С оплатой помогли друзья артиста — Ион Суручану и Костикэ.

Несмотря на это Штефан Петраки продолжает призывать смерть.

«Я уже не могу. Мне не нужна страна, порядок, общественная жизнь — ничего не хочу. Больше всего хочу умереть. Чтобы мир избавился от меня, а я от него. Я уже прожил свою жизнь, съел свой хлеб, жалко только жену, детей и внуков», - заявил артист.

Напомним, что Штефан Петраке входил в классический состав знаменитой группы Норок, его песню «De ce pling chitarele» перепела группа O-Zone.

De ce plang chitarele - Formatia Contemporanul (NOROC)

По материалам kp.md