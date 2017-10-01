Лейтмотивы предвыборной кампании молдавских партий

Несмотря на то, что до парламентских выборов есть еще больше года, некоторые политические партии в Молдове уже выбрали лейтмотивы кампании и принялись их продвигать. Это стало заметно из предпринятых ими в последнее время действий. Об этих лейтмотивах я и хотел бы сегодня написать.

Итак, похоже, лейтмотивом Демократической партии Молдовы (ДПМ) в предстоящей кампании будет европейская интеграция Республики Молдова, а основным козырем ДПМ в кампании будет инициатива внести в Конституцию европейскую интеграцию как национальный приоритет. Демократы намерены разработать законопроект, который предложат Конституционному суду, который будет иметь в распоряжении до полугода, чтобы дать свое заключение. Потом, если заключение КС будет положительным, парламент не сможет рассмотреть этот законопроект еще полгода, и вся процедура может продолжиться почти год, а ее завершение может совпасть с началом предвыборной кампании. В течение этого года, скорее всего, демократы будут заниматься мерами в поддержку этой инициативы (сбор подписей, информационные кампании, публичные дебаты и др.). Так они «подогреют публику», а к началу предвыборной кампании все это позволит им вступить в нее на «белом коне».

Лейтмотивом социалистов в предвыборной кампании, похоже, будет переход Республики Молдова к президентскому правлению. Социалисты объявили уже о том, что намерены собрать около полутора миллиона подписей граждан с правом голоса, и не исключают выдвижения инициативы о проведении референдума по этому вопросу. Все это также может продолжиться около года и кульминация может совпасть с началом предвыборной кампании, что также позволит социалистам начать ее на «белом коне».

Унионисты же, скорее всего, сделают лейтмотивом предстоящей предвыборной кампании историческое значение 2018 года, который ознаменует столетие объединения Бессарабии с Румынией. Для унионистского сегмента это сильный аргумент, а те, что будут его продвигать, несомненно, добьются успеха. Но проблемой унионистов является то, удастся ли им объединиться под этим лейтмотивом в кампании. От того, смогут ли они это сделать, напрямую зависит и результат, который они получат на выборах.

Лейтмотивом предвыборной кампании партии «Наша Партия» скорее всего, будет борьба с олигархией. Как минимум, в последнее время в риторике и действиях представителей этой партии пока наблюдается лишь это направление. Это перспективная тема, особенно если учитывать, что режим, который правит Республикой Молдова, пользуется не очень большим доверием граждан, но успех во многом зависит от того, удастся ли НП укрепить тот единый антиолигархический фронт, идею создания которого ранее обнародовала эта партия.

Пока не совсем ясен лейтмотив предвыборной кампании правоцентристской проевропейской оппозиции. Но, судя по тому, как она активизировалась в последнее время, скорее всего, скоро нас с ним ознакомят.

Думитру Спэтару