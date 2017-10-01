Нина Черетеу: В чем смысл дела Поличинского?

Нина Черетеу, избранная мэром Дрокии по спискам «Нашей партии», привела свежий пример давления на примаров от оппозиции. Она считает тенденциозными выдвинутые против Григория Поличинского обвинения: так Демпартия устраняет сильных конкурентов из районов в преддверии предстоящих парламентских выборов.

«Буквально накануне этой передачи одного из моих коллег в районе посетили представители Демпартии с предложением перейти к ним, - рассказала Черетеу в эфире передачи «Politica с Натальей Морарь» на телеканале TV8. - На вопрос, что будет в случае отказа, ему ответили, что задержат на 72 часа для того, чтобы «он осознал политику Демпартии». Угрозами арестов и шантажом пытаются запугать тех, кто не соглашается переходить к демократам. Прибегают и к другим методам. За последние годы примэрия и городской совет Дрокии не вылезали из проверок со стороны комиссий различных структур, начиная с прокуроров и заканчивая налоговиками. Проверяющие не скрывают, что они получили задание любыми путями устранить примара и советников, не желающих подчиняться указаниям ДПМ».

Примар Дрокии считает, что демократы, проанализировав ситуацию на местах в преддверии предстоящих выборов, начали убирать сильных оппонентов.

«Чтобы предотвратить крах своих кандидатов на выборах в одномандатных округах, правящее большинство в парламенте вместе с изменением системы голосования проголосовало за наличие у кандидатов обязательной справки о неподкупности, - отметила Черетеу. - Что имеется в виду - неизвестно. По всей видимости, тогда и всплывут уголовные дела, заведенные на сильных оппонентов. На десятки примаров и советников «Нашей партии» уже заведены десятки дел».

Бывший мэр Сорок, депутат ПКРМ Елена Боднаренко, обратила внимание на нарастающую тенденцию отставок примаров: «В июне состоялись выборы примаров в семи населенных пунктах. 19 ноября перевыборы еще в десяти коммунах. Лишь в двух случаях выборы состоятся из-за кончины примаров. Восех остальных демократы вынудили уйти: это соперники на предстоящих выборах по одномандатным округам. Демократы расчищают территории для своих кандидатов. На протяжении последних месяцев Поличинский неоднократно получал предложения о переходе в ДПМ – вот и расплата».

Примар коммуны Капаклия Кантемирскогорайона Алексей Бусуйок баллотировался на местных выборах как независимый кандидат. Он считает, что многие примары и советники отказываются от мандатов из-за угроз в адрес их близких: «Демократы покушаются на семью - самое святое. Вернулся 1937 год. Однако ошибаются те, кто полагает, что массовый исход местных избранников из других партий в ДПМ гарантирует режиму успех. Наступит час Х, когда многие будут удивлены радикальным изменениям политической ситуации. Пульс страны на местах крайне негативный».

Бусуйок также уверен: «Идет подготовка к парламентским выборам по смешанной системе. Поличинского знают абсолютно все примары и многие рядовые граждане. На выборах по одномандатному округу он обязательно пройдет – как независимый кандидат или от любой партии. То, что происходит в ДПМ, - это ревность».

Примар Чимишлии Георге Рэйляну, избранный по спискам ЛДПМ, сообщил, что ознакомился с выдвинутыми против Поличинского обвинениями и считает их политической войной: «Я хорошо знаком с законодательством о местной власти и не нашел состава преступления. Начнем с затрат на командировки председателя района и его подчиненных. Нарушение постановления правительства о командировках, на которое ссылается обвинение, касается центральной власти. Никто на местах кроме примара или председателя района не имеет права подписывать решение о служебных командировках, об этом говорится и в Гражданском кодексе. Зарплата представителям местной власти, как и центральной, основывается на соответствующих актах, не могут примары и председатели районов по своему желанию ее увеличивать».

Все законно и с тендерами, сказал Рэйляну: «Как можно провести конкурс на оказание гостиничных услуг для гостей, приехавших в район, если там одна гостиница? В Кишинев отправлять? Что касается тендеров по публичным закупкам - Поличинский не был членом этих комиссий, а лишь подписывал их решения. Нет нарушений по всем остальным пунктам обвинениям. Об этом знают офицеры НАЦ и других правоохранительных органов, которые, к сожалению, служат не народу, а являются дубинкой».

Многие, выдвигаясь в органы местной власти, знают, что их ожидает в случае победы, говорит примар Чимишлии: «Некоторые из них забюрократизировали все до крайности, чтобы никто ничего у них не обнаружил. В такой ситуации нет желания проявлять инициативу. С 2007 года, когда я был впервые избран примаром Чимишлии, я ни одного лея не потратил из городского бюджета на командировки, знал: могут быть проблемы. Точно также я пытаюсь защитить себя от других возможных обвинений».

Алексей Бусуйок обратил внимание на то, что каждая командировка местных избранников, утвержденная советниками, регистрируется в территориальных филиалах госканцелярии: «Очень странно - чиновники правительства три года не видели нарушений, а потом внезапно прокуроры предъявили обвинения лично Поличинскому».

Итак, носители местной власти уверены: любого из них можно упечь за решетку. Для этого достаточно воспользоваться хотя бы результатами аудиторских проверок, проведенных работниками Счетной палаты в регионах. Одно из самых массовых нарушений - невзятие на бухгалтерский учет госсобственности и земель, ежегодный ущерб бюджету государству из-за этого составил десятки миллиардов лей. Никого не интересует, как это исправить, денег на кадастровые работы в районах нет.

Напомним, что главу Григория Поличинского обвиняют в нанесении ущерба Дубоссарскому району в 2014-2016 годах.

Николай МЕНЮК