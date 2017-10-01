Игорь Тулянцев: Непонятно, почему Демпартия гордится тем, что Плахотнюк и Путин дышали одним воздухом?

СМИ, приближенные к Демократической партии, уделили много внимания совпадению на высоком уровне: председатель ДПМ Влад Плахотнюк встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день, когда у турецкого лидера состоялась встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Председатель Лиги русской молодежи Республики Молдова, учредитель фонда «Содружество», глава общественного движения «Родина - Евразийский Союз» Игорь Тулянцев удивлен тем, что СМИ Плахотнюка несколько дней взахлеб комментировали данный малозначительный факт.

«Не совсем понимаю адептов Демократической партии, которые гордятся нахождением В.Плахотнюка в один день в одной стране с президентом РФ В.Путиным, - написал Игорь Тулянцев на своей страничке в социальной сети Facebook. - Они только об этом и пишут, более того, везде демонстрируют фотографии как главное доказательство того, что Плахотнюк и Путин дышали одним воздухом.

Буквально до недавнего времени эти же адепты писали о том, что "Путин - зло" и "Россия - враг"! Даже могу предположить, что делали они это абсолютно искренне, хоть и за вознаграждение. А сегодня оказывается совсем иное: лидер ДПМ мечтал продемонстрировать свою близость к президенту России. По крайне мере, такой вывод можно сделать из распространяющейся единой "информационной матрицы" политологов, подконтрольных "демократам".

Таким образом, данные "аналитики" благополучно сливаются заказчиком. Так как все, что они пропагандировали, в одночасье оказалось мифом.

Образ врага, который они клепали из России, оказался ширмой, за которой благополучно прятался лидер ДПМ. Он был крайне обижен тем обстоятельством, что до сих пор в Москве на него никто не обращает внимания. И вот эти горе-политологи, которые вынуждены делать то, что им не нравится, вещи, с которыми они не согласны, сегодня громко и почти с гордостью кричат о том, что состоялась "историческая встреча".

Меня мучает главный вопрос: чему они радуются и что будут делать, когда Запад их начнет сливать? И этот вопрос у меня не только к политологам!».