Молдаванка завоевала титул «Мисс Европа» на престижном конкурсе в Ливане (Видео)

Молдаванка Диана Тома, представившая Румынию на конкурсе Miss Tourism Universe 2017 в Ливане, завоевала титул «Мисс Европа».

Своей красотой и обаянием 23-летняя молдаванка произвела неизгладимое впечатление на жюри. Девушка закончила Факультет бизнеса и делового администрирования Молдавской экономической академии. Она свободно владеет русским и английским языками. В числе ее увлечений - моделирование и дизайн одежды, спорт, чтение и путешествия.

- Я буду с честью и достоинством представлять Румынию в Бейруте, продвигать туризм, культуру и традиции страны перед миллиардом зрителей и телезрителей со всего мира, обещаю всем румынам сделать все, что в моих силах, чтобы занять высокое место на подиуме, - заявила Диана перед отправкой на конкурс.

Благодаря красоте, настойчивости и поддержке семьи и друзей мечта девушки стала реальностью – она получила титул «Мисс Европа» на престижном конкурсе красоты Miss Tourism Universe 2017 в Бейруте.